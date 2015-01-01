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सम्मान समारोह:पंचायती चुनावों में बीसी ए को 8% आरक्षण देने के निर्णय से समाज की बढ़ेगी हिस्सेदारी: रणबीर

यमुनानगर2 घंटे पहले
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विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में बीसी ए वर्ग को 8 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय से समाज की हिस्सेदारी बढ़ेगी। सरपंच, पंच से लेकर ब्लॉक समिति व जिला परिषद के सदस्य चुनने का पिछड़ा वर्ग को मौका मिलेगा। इसलिए पिछड़ा वर्ग समाज के विभिन्न संगठनों की ओर से 29 नवंबर को हिसार के पुराना राजकीय कॉलेज मैदान में सम्मान समारोह का आयोजन होगा।

समारोह में पिछड़ा वर्ग समाज के लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अभिनंदन करेंगे। शुक्रवार को रेस्ट हाउस जगाधरी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग द्वारा हरियाणा के गठन से लेकर आरक्षण की मांग की जा रही थी, लेकिन किसी भी सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वर्तमान सरकार ने इस पुरानी मांग को पूरा करके पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने का रास्ता साफ किया है।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर वे प्रदेश के जिलों का दौरा कर रहे हैं। बीसीए वर्ग के लोगों को पंचायती राज संस्थाओं में 8 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय से ग्राम पंचायतों के आठ प्रतिशत सरपंच पद पर इस वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। माैके पर पूर्व एम.एल.ए. रानिया रामचंद्र काम्बोज, पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा, जेजेपी के जिला मीडिया प्रभारी ओपी लाठर उपस्थित रहे।

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