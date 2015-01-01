पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

नगर निगम की राह चला जिला परिषद:विकास एवं पंचायत विभाग ने जारी की संभावित टैक्स की सांकेतिक सूची

यमुनानगरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • ग्रामीण एरिया में प्राॅपर्टी टैक्स वसूलेगा जिला परिषद

अर्बन एरिया की तरह ग्रामीण एरिया (रूरल एरिया) में भी संपत्ति मालिकों की जेब पर संपत्ति कर(प्रॉपर्टी टैक्स) की मार पड़ने वाली है। यह संपत्ति कर जिला परिषद ठीक वैसे ही वसूलेगा जैसे शहर में नगर निगम ले रहा है। विकास एवं पंचायती विभाग ने संभावित करों की सूची जारी की है। इसमें विभिन्न श्रेणियों में संपत्ति कर की दरें अर्बन एरिया की तरह ही हैं। शुक्रवार की जिप बैठक में हाउस ने रिहायशी भवनों समेत कृषि क्षेत्र को संपत्ति कर के दायरे से बाहर रख अन्य श्रेणी के संपत्ति कर लिए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया।

विकास एवं पंचायत विभाग चंडीगढ़ से प्रधान सचिव ने 11 सितंबर को पत्र क्रमांक 81068-89 जारी किया था। इसी अनुसार शुक्रवार की जिप की बैठक में संभावित करों की सांकेतिक सूची पारित करने का प्रस्ताव आया, किंतु हाउस ने गांवों में रिहायशी भवनों व कृषि क्षेत्र पर संपत्ति कर लगाने पर सहमति नहीं दी। इन्हें दायरे से बाहर रख रूरल एरिया में दुकानों, शिक्षण संस्थानों, ईंट भट्ठों, शॉपिंग मॉल, मैरिज पैलेसों, सिनेमा, शॉपिंग मॉल, बैंक, होटल, रेस्तरां, निजी ऑफिस, क्रशर व फैक्ट्रियाें पर सांकेतिक सूची में दी संभावित करों की दर (अर्बन एरिया में नगर निगम द्वारा लिया जा रहे संपत्ति कर की दरें) लागू करने पर सहमति दी।

अब प्रस्ताव विकास एवं पंचायत विभाग को जाएगा और सरकार संपत्ति कर पर फैसला लेगी। जिप उपाध्यक्ष अनिल संधू ने बताया कि रूरल एरिया में गरीब लोग रहते हैं, जिन पर संपत्ति कर लगाया जाना सही नहीं, इसीलिए रिहायशी भवनों को कर के दायरे से बाहर रख केवल उन्हीं भवनों पर संपत्ति कर लगाने की प्रस्ताव पास किया है, जहां कॉमर्शियल गतिविधियां होती हों। कर की दरें वैसी ही हैं, जैसी अर्बन एरिया में नगर निगम की।

सरकार की गाइडलाइन
सरकार से गाइडलाइन थी कि जिला परिषद की आय बढ़ाने के लिए अर्बन एरिया की तरह रूरल एरिया में संपत्ति कर लिया जाए। इस पर हाउस से सुझाव मांगा गया। जिस पर रिहायशी भवनों सहित कृषि क्षेत्र को इसके दायरे से बाहर रख कॉमर्शियल श्रेणी के भवनों पर ही कर लगाने का प्रस्ताव पास किया है।
सोहनलाल, जिप चेयरमैन।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें