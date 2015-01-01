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सुविधा:हायर एजुकेशन में कार्यरत दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं व मधुमेह पीड़ित 31 दिसंबर तक करेंगे वर्क फ्रॉम होम

यमुनानगर2 घंटे पहले
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eकॉलेजों में कार्यरत दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं व मधुमेह से पीड़ित कर्मचारी घर से काम कर सकेंगे। इनकी वर्किंग पर प्रिंसिपल मॉनिटरिंग करेंगे। हायर एजुकेशन डायरेक्टर ने यह आदेश पहले 15 दिसंबर तक दिए थे। अब यह तारीख 31 दिसंबर कर दी गई है। यानी उक्त कर्मी 31 तक वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे। इनकी वर्किंग रिपोर्ट प्रिंसिपल मुख्यालय की दी मेल पर सेंड करेंगे। आदेशों को लेकर प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल को लेटर ईमेल किया है। डायरेक्टर जरनल हायर एजुकेशन शिक्षा सदन पंचकूला की ओर से जारी किए लेटर में बताया गया है कि कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। बढ़ते संक्रमण में स्वास्थ्य सही रहे, यही प्राथमिकता है।  कोविड 19 को लेकर जारी गाइडलाइन में भी रिलीफ दिया गया है। इस प्रकार के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। इससे उनका स्वास्थ्य सही रहेगा। जो कर्मी दिव्यांग, गर्भवती, मधुमेह से पीड़ित हैं। पहले से बीमार लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। ये फैसला कोविड 19 से बचाव के लिए लिया गया है। प्राध्यापक रमेश बताते हैं कि हायर एजुकेशन ने कर्मियों के हित में फैसला लिया है। इस फैसले से बहुत से कर्मियों को सुविधा होगी। वर्क फरोम होम करने से स्वास्थ्य सही रहेगा। बीमार होने के कारण कई कर्मियों ने तो छुट्टी के लिए आवेदन भी किए हैं। अब डायरेक्टर के लेटर के बाद वर्क घर से करने की मंजूरी मिल गई। इस समय वैसे भी सारा वर्क ऑनलाइन हो रहा है।

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