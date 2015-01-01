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हत्या:डुलियानी के शुभम की मौत के मामले में 9 माह बाद 3 दोस्तों पर हत्या का केस

यमुनानगर2 घंटे पहले
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यमुनानगर | मृत युवक काे एक्टिवा पर बैठाने का प्रयास करने की वारदात सीसीटीवी में कैद हाे गई।
  • कपड़े लेने छप्पर आया था शुभम, बाद में मुस्तफाबाद के पास मिला था शव
  • कई दिन बाद सीसीटीवी फुटेज देखी तो गांव के ही दो दोस्त एक्टिवा पर शव ले जाते दिखे थे

मुस्तफाबाद (सरस्वतीनगर) में 9 माह पहले सड़क किनारे मृत मिले अम्बाला के गांव डुलियानी निवासी 24 साल के शुभम की हत्या की गई थी। बाद में उसका शव ठिकाने लगाया गया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब मृतक के परिजन मौत के कारणों का पता लगाने के लिए खुद ही जांच करने लगे। हत्यारोपी दीपा की छप्पर में दुकान है। परिजनों को पता था कि जिस दिन शुभम की हत्या हुई उस दिन वह गांव के 2 युवकों के साथ दीपा की दुकान पर आया था।

उसकी दुकान के आसपास दो दुकानों पर लगे सीसीटीवी चेक किए तो उसमें सामने आया कि गांव के ही दो युवक शुभम को एक्टिवा के बीच में डालकर ले जा रहे हैं। परिजनों के अनुसार वे शुभम का शव लेकर गए थे। छप्पर पुलिस ने 9 माह बाद गांव पिलखनी निवासी दीपा, डुलियानी निवासी नोनी और जोत पर मृतक शुभम के पिता प्रीतमपाल की शिकायत पर धारा-302 और 201 में केस दर्ज किया है।

अम्बाला के गांव डुलियानी निवासी प्रीतमपाल ने गृह मंत्री, डीजीपी और एसपी को शिकायत दी थी कि उसके बेटे शुभम का शव मुस्तफाबाद में मान फर्नीचर के पास मिला था। इसकी सूचना उसके भांजे को छप्पर पुलिस ने दी थी। 2 मार्च छप्पर पुलिस ने शुभम के शव का पोस्टमार्टम करा उन्हें सौंप दिया था और उन्होंने संस्कार कर दिया था। तब उन्हें किसी पर शक नहीं था। क्योंकि शव पर चोट के निशान भी नहीं थे। पुलिस ने भी कहा था कि हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए बिसरा जांच के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन उनके मन में लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर शुभम की मौत कैसे हुई।

उन्होंने 29 फरवरी की शाम को थाना छप्पर के पास आरोपी दीपा की दुकान पर गए। वहां पर देखा कि कहां-कहां पर सीसीटीवी लगे हैं। वहां पर दिनेश मेडिकल हाल पर सीसीटीवी लगे मिले। उन्होंने 29 फरवरी की शाम के समय की फुटेज चेक की तो पाया कि शुभम की लाश को आरोपी नोनी और जोत एक्टिवा को बीच में रखकर ले जा रहे हैं। इसके बाद वहां पर रेनू ब्यूटी पार्लर पर लगे सीसीटीवी की फुटेज चेक की। उसमें भी पाया कि शुभम मृत था और उसके शव को नोनी और जोत ठिकाने लगाने के लिए जाते दिखे।

10 मार्च को जॉर्डन जाना था, कपड़े लेने निकला था

शुभम अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी एक बहन है। उसके पिता ने बताया कि 24 साल बेटे की उम्र हो गई थी। बेटे का सपना था कि वह विदेश में जाए। उसे विदेश भेजने की तैयारी कर ली गई थी। उसका जॉर्डन देश का विजा तक लग चुका था। 10 मार्च को उसे जाना था। 29 फरवरी को बेटा विदेश में जाने के लिए नए कपड़े लेने के लिए गया था। उन्हें पता चला कि दीपा की कपड़े की दुकान है। वह उसकी की दुकान पर गया था। प्रीतमपाल का कहना है कि उसके बेटे की हत्या क्यों की उन्हें नहीं पता।

पुलिस को सीसीटीवी दिखाई लेकिन कुछ नहीं किया

मृतक के पिता प्रीतमपाल का कहना है कि जब उन्होंने दो दुकानों पर लगे सीसीटीवी चेक किए तो उनकी वहां से फुटेज ली। इसके बाद पुलिस को वह फुटेज दिखाई, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। कई बार वे पुलिस के पास गए। इसके बाद उन्होंने इस मामले को लेकर शिकायत गृह मंत्री अनिल विज और डीजीपी को भेजी। जिस पर अब केस दर्ज किया गया।

बाद में हत्या के आरोप लगाए थे, शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है

छप्पर थाना प्रभारी सतपाल सिंह का कहना है कि जब शुभम का शव मिला था तब परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाए थे। परिजनाें ने सीसीटीवी फुटेज को देखकर हत्या का शक जताया है। जिस पर पुलिस ने तीन युवकों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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