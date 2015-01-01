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हादसा:दिवाली के लिए लड़ियां लगा रहे बुजुर्ग की हाईटेंशन तार के संपर्क में आने से मौत

यमुनानगर2 घंटे पहले
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दिवाली पर घर रोशन करने के लिए छत पर लड़ियां लगा रहे सरनी चौक निवासी 70 साल के शरणजीत सिंह आनंद हाईटेंशन तारों के संपर्क में आ गए। इसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा इतना भयानक था कि बुजुर्ग की बाजू तक कट गई और वे दूर जा गिरे। हादसे में धमाका होने के बाद एरिया की बिजली गुल हो गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया है। शाम के समय शरणजीत घर की छत पर लड़ियां लगा रहे थे। उनके घर के पास से हाईटेंशन तार जा रही है। इसी दौरान उनकी बाजू या लड़ी हाईटेंशन तार से टकराई और जोर से धमाका हुआ। बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वही वहां पर तारों में आग भी लग गई। पुलिस का कहना है कि हादसा अचानक हुआ है। शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई की जा रही है। मृतक सरनी चौक के पास आटा चक्की चलाता था। बताया जा रहा है कि हादसे के समय परिवार का अन्य सदस्य पास नहीं था।

दाे बाइक की टक्कर में अंटावा का राहुल घायल

अंटावा गांव के पास 2 बाइक के बीच हुई टक्कर में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल की शिकायत पर दूसरे बाइक चालक के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। अंटावा निवासी राजेंद्र कुमार ने बताया कि 10 नवंबर दोपहर 2 बजे उसका भतीजा राहुल बाइक से कहीं जा रहा था। विपरीत दिशा से आ रहे बाइक चालक ने उसके भतीजे की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में उसका भतीजा राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बाइक चालक विशाल निवासी हड़तान माजरी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

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