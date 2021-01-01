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समस्या:सॉफ्टवेयर अपडेटिंग के चलते बिजली निगम की ऑनलाइन सेवाएं 7 फरवरी तक रहेंगी बंद

यमुनानगर2 घंटे पहले
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  • इस दौरान बिजली निगम कार्यालयों में सभी कार्य ऑफलाइन होंगे

दो माह बाद फिर से बिजली निगम के बिल संबंधी व अन्य ऑनलाइन कार्यों को करने वाला सॉफ्टवेयर व सिस्टम का अपडेशन हो रहा है। इसके चलते निगम की सभी ऑनलाइन सेवाएं 7 फरवरी तक बाधित रहेंगी। एसई बिजली निगम योगराज का कहना है कि अपडेशन का कार्य पंचकूला से चल रहा है।

इसे लेकर उपभोक्ताओं को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज भेज कर जानकारी दी जा रही है। इस बीच अगर किसी का बिल जमा करने की तारीख है तो उसकी अंतिम डेट 11 से बढ़ाकर 12 फरवरी कर दी गई। कैश काउंटर पर बिल जमा हो रहे हैं।

पोर्टल पर अपलोड होंगी फाइल

बिजली निगम सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा है। इससे बिजली उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सब डिविजनल ऑफिस में लोग आए दिन कार्यों को लेकर पहुंच रहे हैं। अभी मैनुअल फाइल ली जा रही हैं।

मैनुअल जमा होंगे बिल: इस बीच जिन लोगों को बिल जमा कराने हैं, उन्हें भी मैनुअल कराने होंगे। इनके रिकॉर्ड भी निगम बाद में ऑनलाइन फीड करेगा। इस बीच जितने ट्रांसफार्मर, तार, अन्य उपकरण गए। उन्हें रजिस्टर में दर्ज करना है। बाद में ऑनलाइन फीड करना है।

इन दिनों में शिकायत जो भी मिलेगी, उन्हें भी ऑनलाइन करना पड़ेगा। समय पर उपभोक्ताओं के कार्य नहीं हो पाएंगे। बिजली निगम ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। इस दौरान सभी कार्य ऑफलाइन कार्यालयों में किए जाएंगे।

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