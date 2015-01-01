पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

सुनहरा अवसर:रोजगार विभाग का जॉब फेयर इसी माह घर बैठे युवा ऑनलाइन दे सकेंगे इंटरव्यू

यमुनानगरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

रोजगार विभाग इसी माह युवाओं के लिए ऑनलाइन जॉब फेयर लगाएगा। रोजगार मंडल के जिला अधिकारी डॉ. अरुण कुमार का कहना है कि इससे युवाओं को समय बचेगा। इसके लिए उनको लॉगइन आईडी में लिंक दिया जाएगा। इससे जुड़कर इंटरव्यू का हिस्सा बन पाएंगे। युवा रोजगार मंडल में दर्ज नाम की आईडी को लॉगइन कर अपनी चॉइस से किसी भी कंपनी को चुन सकते हैं।

इंटरव्यू भी ऑनलाइन लिए जाएंगे। जिले में हजारों की संख्या में युवा रजिस्टर्ड हैं। इस ऑनलाइन जॉब फेयर लगने से पहले कंपनी व फर्म को रोजगार विभाग को जानकारी देनी होगी। इसके बाद ऑनलाइन जॉब फेयर की सूचना युवाओं को फोन पर मैसेज के जरिए भी भेजी जाएगी।

इसके बाद युवा अपनी आईडी को लॉगइन कर किसी भी मनपसंद कंपनी या फर्म में जॉब के लिए आवेदन कर सकेगा। इसमें खास बात यह है कि आवेदन करने के ठीक 24 घंटे के बाद ऑनलाइन ही इंटरव्यू होगा। सेलेक्शन होने के बाद जॉब ऑफर लेटर मिलेगा। इसके बाद आवेदनकर्ता अपनी जॉब जाॅइन कर सकता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें