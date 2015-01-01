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कार्रवाई:निर्माण के बाद भी सड़क पर सामग्री व मलबा मिला तो लगेगा जुर्माना

यमुनानगरएक घंटा पहले
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  • भवन मालिक से ही लिया जाएगा उठान खर्च
  • निगम आयुक्त ने सीएंडडी (कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन) वेस्ट उठाने के दिए आदेश

शहर में गलियों व सड़कों पर निर्माण सामग्री व मलबे से रास्ता जाम होने के साथ यहां उठती धूल राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। साथ ही वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने की भी एक वजह है। इस पर नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह ने सभी भवन मालिकों से गलियों व सड़कों से निर्माण पूरा होने के बावजूद पड़े सीएंडडी वेस्ट (निर्माण सामाग्री व मलबे) को उठाने के आदेश दिए हैं।

ऐसा न होने पर भवन मालिक पर न सिर्फ जुर्माना लगेगा बल्कि सीएंडडी वेस्ट उठान का खर्च भी वसूला जाएगा। आदेश जारी होते ही सीएसआई अनिल नैन ने शहर में अलग-अलग स्थानों पर दौरा कर भवन मालिकों को कार्रवाई की चेतावनी दी। अनिल नैन ने टीम के साथ मॉडल टाउन में जायजा लिया तो सड़कों पर भवन निर्माण के बाद भी मलबा व निर्माण सामग्री मिली।

उन्होंने भवन मालिकों को इस वेस्ट को जल्द उठाने के आदेश दिए। उन्होंने शहर में अन्य स्थानों पर भी किसी का सीएंडडी वेस्ट सड़क‌ पर है तो जल्द उठाकर दड़वा स्थित डेयरी कांप्लेक्स के पास बने सीएंडडी वेस्ट पॉइंट में डालें। अन्यथा सड़क पर सीएंडडी वेस्ट मिलने पर संबंधित भवन मालिक से निगम जुर्माना वसूलेगा और वेस्ट उठान का खर्च भी उसी से लिया जाएगा।

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