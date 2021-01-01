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एक बार अपडेट हो सकेगी फैमिली आईडी:सरल केंद्र से जोड़ा जा रहा फैमिली आईडी का पोर्टल

यमुनानगर2 घंटे पहले
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परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। सरकारी योजनाओं का लाभ इसी के माध्यम से दिया जाना है। अब इसके पाेर्टल काे सरल केंद्र के साथ जोड़ा जा रहा है। नागरिकों को एक क्लिक से सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। अपने दस्तावेज साथ नहीं लाने पड़ेंगे। मगर एक से ज्यादा बार फैमिली आईडी अपडेट नहीं करवा सकेंगे।

आधार कार्ड नंबर डालते ही परिवार की डिटेल सामने होगी। जिले में 77 प्रतिशत फैमिली आईडी बन चुकी हैं। हाल ही में वेबसाइट की गड़बड़ी से लाेग परेशान हैं। इस लिए इस साइट को सरल पोर्टल से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके बाद सरल पोर्टल पर आमजन के दस्तावेज उपलब्ध हो जाएंगे। उपभोक्ता को परिवार पहचान पत्र अपडेट का मात्र एक मौका दिया जाएगा। वह दोबारा से फैमिली आईडी में में बदलाव नहीं कर पाएगा।

परिवार पहचान पत्र बनवाने या इसे अपडेट करवाने के लिए सरकार की ओर से जिला में एक हजार से अधिक ऑपरेटर में जुटे हैं। इनमें 432 सीएससी सेंटर कार्यरत हैं। जहां पर कोई भी नागरिक अपने परिवार के पहचान संबंधी दस्तावेज अपडेट या बनवा सकता है।

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