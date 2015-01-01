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तीन कृषि कानूनों का विरोध:किसानों ने जगाधरी-नारायणगढ़ इंटर स्टेट हाइवे पर लगाया जाम, राहगीर रहे परेशान

यमुनानगरएक घंटा पहले
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मांगों को लेकर इंटर स्टेट हाइवे पर जाम लगाते किसान।
  • अखिल भारतीय किसान सभा ने अनाज मंडी के सामने की नारेबाजी

किसान समन्वय समिति के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा ने केंद्र सरकार द्वारा जारी तीन किसान कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कृषि कानूनों, पराली जलाने पर दर्ज केस रद्द करने की मांग की। साथ ही खरीदी गई धान की पेमेंट समय पर न करने पर सरकार की निंदा की। इसके विरोध में किसानों ने बिलासपुर-जगाधरी रोड पर अनाज मंडी के सामने जाम लगाया।

इससे इंटर स्टेट हाइवे पर दोनों ओर से आने वाले वाहनों की कतारें लग गई। जिससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। तहसीलदार तरुण सहोता ने किसानों को समझाकर जाम खुलवाया। किसान सभा के प्रधान गुरभजन सिंह, एडवोकेट धर्मपाल, पवन राणा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसान विरोधी है। सरकार पराली जलाने के नाम पर जुर्माना व पांच वर्ष तक की सजा का कानून बना रही है। जो सरकार की तानाशाही का प्रमाण है।

गुरभजन सिंह ने कहा कि एक महीने से सरकार किसानों की धान की फसल की खरीद कर रही है। लेकिन अभी तक आधी पेमेंट भी नहीं हुई। त्योहारी सीजन और विवाह आदि के चलते किसानों को पैसे की जरूरत है। परंतु सरकार ने किसानों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके विरोध में सभी किसान संगठनों ने 25 नवंबर को दिल्ली बंद करने का फैसला लिया है। जिसमें किसान कठोर निर्णय लेने पर मजबूर होंगे। मौके पर धर्मपाल चौहान, पवन राणा, रामकर्ण शर्मा, फकीरचंद, कुल अवतार, अरूण कुमार, कुशलपाल, अमरजीत कपूरी, दिलबाग, गुरमेज कपूरी, सुखविंद्र सिंह, विजयपाल गलौली, हरभजन सिंह संधू, संजीव राणा, लवजोत सिंह मौजूद रहे।

तहसीलदार के समझाने पर माने किसान
जगाधरी-बिलासपुर इंटर स्टेट हाइवे पर किसानों के जाम लगाने की सूचना मिलते ही तहसीलदार तरुण सहोता मौके पर पहुंचे और किसानों से बात की। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिलाया कि उनकी मांगें सीएम मनोहर लाल तक पहुंचाई जाएगी। इस पर किसान शांत हुए और जाम खोल दिया। सुरक्षा के मद्देनजर एसएचओ बिलासपुर रवि खुडिया अपने पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात रहे।

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