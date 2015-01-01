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बेखौफ बदमाश:पांच कारों के शीशे तोड़ चुराया लाखों का सामान

यमुनानगरएक घंटा पहले
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साढौरा-बिलासपुर मार्ग पर स्थित संधु कार बाजार के गैराज में खड़ी कारों के शीशे तोड़कर चाेराें ने लाखों रुपए का सामान चुरा लिया। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर कार्रवाई शुरू की है। संधु कार बाजार के मालिक दीपक फौजी ने बताया कि साढौरा रोड पर उसकी दुकान है। शुक्रवार रात वह अपनी दुकान बंद कर अपने गांव मारवा खुर्द चला गया।

शनिवार सुबह जब दुकान खोली तो अंदर खड़ी चार-पांच कारों के शीशे टूटे थे। उन्होंने बताया कि चोर कारों से स्टेरिंग, स्टीरियो, मीटर, बैट्री व एसी उतार ले गए। उन्होंने बताया कि उनका लाखों का नुकसान हुआ है। जांच अधिकारी एसआई बलबीर राणा ने बताया कि कार बाजार मालिक के बयान पर मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों का सुराग लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

चोरी की बाइक पर यूपी जाता आरोपी गिरफ्तार, दो बाइक व एक की चेसीस बरामद

पुलिस ने चोरी की बाइक पर यूपी जाते युवक को फतेहपुर पुल से गिरफ्तार किया। उससे चोरी की दाे बाइक व एक बाइक की चेसीस बरामद हुई। आराेपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। एंटी व्हीकल थेफ्ट सैल के इंचार्ज रमेश राणा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि चोरी की बाइक लेकर एक युवक फतेहपुर पुल से यूपी जा रहा है। उपनिरीक्षक अनिल, एएसआई प्रदीप, कमल व रविंद्र की टीम बनाई और मौके पर भेजा। टीम ने वहां वाहनों की जांच शुरू की, जहां कुछ देर में एक युवक बाइक पर मिला।

टीम ने रोककर पूछताछ की तो बाइक के दस्तावेज नहीं मिले। आरोपी ने कबूला कि बाइक चोरी की है। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान नाहर ताहरपुर के जितेंद्र के रूप में बताई। पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि 28 अक्टूबर को आर्य कन्या स्कूल जगाधरी के पास से बाइक चोरी की थी। 1 अप्रैल 2019 को इंडस्ट्री एरिया यमुनानगर से बाइक चोरी की थी। आरोपी से एक बाइक की चेसीस भी बरामद हुई, बाइक के उसने चार दिन पहले रादौर से चोरी कर स्पेयर पार्टस बेच दिए। आरोपी पर पहले भी चोरी के आठ मामले दर्ज हैं, जाे कोर्ट में विचाराधीन हैं।

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