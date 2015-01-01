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शिक्षा:छात्रों की सुविधा के लिए प्रोफेसर के लेक्चर का वीडियो होगा रिकॉर्ड

यमुनानगर4 घंटे पहले
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हायर एजुकेशन में यूजी कोर्स कर रहे स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स के लेक्चर कभी भी सुन सकेंगे। सेमेस्टर 2, 4, 5 के लिए लेक्चरर अपने लेक्चर का वीडियो बनाएंगे, नोडल ऑफिसर जिसे मुख्यालय की मेल पर अपलोड करेंगे। फिर इसे एजुसेट पर अपलोड किया जाएगा। इससे पहले प्रोफेसर्स को अपने लेक्चर के कंटेंट पर ध्यान देना होगा। अपने रिसोर्स प्रश्न से चेक कराने के बाद ही ये मेल पर सेंड करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

इसे लेकर डायरेक्टर ने प्रिंसिपल को लेटर भेजा है। प्रिंसिपल डॉ. एचएस कंग का कहना है कि निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाएगा। ये कार्य नोडल आफिसर जो कॉलेज में होते हैं। उनकी मदद से किया जाएगा। लेटर में बताया गया है कि लेक्चर सत्र 2020-2021 के लिए एकत्र किए जा रहे हैं। जो भी लेक्चर रिकाॅर्ड करें। उसे कई बार ध्यान से सुनें। ऑडियो-वीडियो क्वालिटी सही होनी चाहिए। कंटेंट पर विशेष फोकस करना होगा। खुद के बाद रिसोर्स प्रश्न से चेक कराना है।

तैयार किए वीडियो कंटेंट को मुख्यालय उसे एजुसेट के लिए नोडल ऑफिसर अपलोड करेगा। कोरोना काल में शुरू किया गया ऑनलाइन पढ़ाई का सिलसिला भविष्य में भी जारी रहेगा। इसे प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं। इसलिए सभी लेक्चरर वीडियो ध्यान से रिकाॅर्ड करें। फिर भी किसी कोई परेशानी आती है तो वह मुख्यालय में एजुसेट ऑफिसर से संपर्क कर सकता है।

तीसरी से पांचवीं कक्षा के छात्रों काे दीदी के सवाल एप से ऑनलाइन पढ़ाएंगे टीचर्स

कक्षा 3 से पांच तक के स्टूडेंट्स काे दीदी के सवाल एप से टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे। संपर्क बैठक एप्लीकेशन ने दीदी के सवाल एप को लांच किया है। टीचर्स की सहूलियत के लिए इस पर विषयवार 10 हजार सवाल डाले गए हैं। शिक्षकों को इससे पढ़ाई कराने में आसानी होगी। इसके लिए ऑनलाइन लिंक जारी किए गए हैं। इसमें नया फीचर क्विज डाला गया है। इसे लेकर विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी डीईओ को लेटर जारी किया है। लेटर में बताया गया है कि संपर्क फाउंडेशन के मोबाइल एप संपर्क बैठक को लांच किया गया।

ऑनलाइन पढ़ाई कराने में एप महत्वपूर्ण भूमिका में है। अब इसमें क्विज का नया फीचर शामिल किया गया। इसका मकसद स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करना है। कक्षा तीन से पांच तक हिंदी, गणित, परिवेश अध्ययन, अंग्रेजी भाषा के कक्षावार, विषयवार, और अध्यायवार प्रश्न तैयार किया गए। 10 हजार प्रश्न दीदी के सवाल एप पर उपलब्ध हैं। https://youtu.be/tsmkic-2R0 पर टीचर्स और अभिभावक बच्चों को नामांकित करने की प्रक्रिया समझ सकते हैं।

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