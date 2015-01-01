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दुष्कर्म:घरवालों से अलग रह रही युवती से कार में गैंगरेप

यमुनानगर2 घंटे पहले
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एक युवती ने शराबी युवक से शादी करने से मना कर दिया। इसी बात काे लेकर युवती घरवालाें से अलग रहने का फैसला लिया। लेकिन उसी बीच उसके परिवार के जानकार तीन युवक उसे घर ले जाने के बहाने कार में बैठाकर ले गए और सुनसान जगह कार में ही उसके साथ गैंगरेप किया। आरोप है कि एक ने रेप किया और दो ने साथ दिया । इस मामले में महिला थाना पुलिस ने गैंगरेप करने और धमकी देने का केस दर्ज कर लिया है।

युवती ने पुलिस को शिकायत दी है कि उसके परिवार वाले एक शराबी से उसकी जबरदस्ती शादी करना चाहते थे, लेकिन वह शादी करने को तैयार नहीं थी। इस पर उसने कोर्ट में सुरक्षा के लिए याचिका लगाई। कोर्ट ने उसे सुरक्षा देने का आदेश दिया था। तब से वह अपने परिवार से अलग बिलासपुर में ही कमरा लेकर रह रही थी। एक दिन उनके परिवार का जानकार सुभाष अपने साथी बलबीर और देशराज के साथ आया।

वह कहने लगा कि उसके परिवार के लोग उसकी जबरदस्ती किसी से शादी नहीं करेंगे। इसलिए वह उनके साथ घर चले। वह उनकी बातों में आ गई और उनके साथ कार में बैठकर चल दी। रास्ते में सुभाष ने उसके साथ रेप किया। उसके दो साथियों ने सुभाष की मदद की। बाद में उसे उसके कमरे पर ही छोड़ दिया। आरोप है कि आरोपी सुभाष उस पर फिर से संबंध बनाने का दबाव बना रहा है। वह धमकी देता है कि उसके पास उसका अश्लील वीडियो है। वह उसे वायरल कर देगा। इस शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों पर केस दर्ज किया है।

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