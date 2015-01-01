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बड़ा फैसला:बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने पटाखों पर लगाई पाबंदी: एसडीएम

यमुनानगरएक घंटा पहले
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प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। यह हम सबके लिए घातक है। कोर्ट के आदेशों पर दिवाली पर इस बार पटाखे न बजाएं। ऐसा करने से प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी होगी। इसलिए पटाखे के स्टाल न लगाए जाएं। एसडीएम दर्शन कुमार ने शनिवार को प्रमुख बाजारों का दौरा कर पटाखा कारोबारियों को इस बारे में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

एसडीएम दर्शन कुमार बाजार में पहुंचे। यहां पर उन्होंने लोगों को चेताया जो पहले पटाखों की स्टाल लगाते रहे हैं। उनको बताया कि सरकार की ओर से पटाखे बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। पटाखे चलाने पर पाबंदी लगा दी गई। प्रदेश के और जिलों की तरह यहां भी प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान पर है। आंखों में जलन की समस्या से लेकर सांस लेने तक में लोगों को दिक्कत हो रही है।

सभी को इन निर्देशों का पालन करना जरूरी है। अगर कोई पटाखे के स्टाल लगे मिले, उस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन की ओर से भी स्टॉल देने की प्रक्रिया को टाल दिया गया है। शहरवासी प्रदुमन का कहना है कि सरकार ने देरी से फैसला लिया है। इस पर पहले से ही रोक लगाई जानी चाहिए थी। अब भी इस फैसले से बहुत फायदा लोगों को होगा। प्रदूषण के बढ़ने पर काफी हद तक रोक लग जाएगी।

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