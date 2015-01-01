पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रोष:शिक्षा मंत्री पर टिप्पणी की गुर्जर समाज ने निंदा की

यमुनानगर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

गुर्जर कल्याण सभा की मीटिंग प्रधान अरुण कुमार की अध्यक्षता में गुर्जर धर्मशाला कपालमोचन में वीरवार को हुई। प्रधान अरुण कुमार व सुरेंद्र बनकट ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान किसान संगठनों ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल के निवास का घेराव किया था। उस समय सभी किसान संगठनों की मौजूदगी में व्यक्ति विशेष ने शिक्षा एवं वन मंत्री के खिलाफ अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, जिसकी पूरा गुर्जर समाज कड़ी निंदा करता है।

संबोधन में व्यक्ति ने किसानों और कृषि कानूनों के बारे में कोई बात नहीं की, केवल शिक्षा मंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए व्यक्तिगत आरोप लगाए। मंत्री को उनके क्षेत्र में प्रवेश करने बारे मंच से धमकी दी। समाज के लोगों ने कहा कि शिक्षामंत्री सर्व समाज के नेता है। वे केवल जिला ही नहीं, पूरे प्रदेश के नेता है।

उनके आवास पर जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, उसे लेकर पूरे प्रदेश के गुर्जर समाज में गहरा रोष है। गुर्जर कल्याण सभा ने प्रस्ताव पास कर प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण लगाए ताकि समाज में प्रेम व आपसी विश्वास बना रहे। मौके पर जरनैल सिंह मिल्कड़ा, भिखू राम रानीपुर, महेंद्र सिंह बिलासपुर, सुरेन्द्र कुमार काठगढ़, जगमाल काठगढ़ व मांगेराम उपस्थित रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें