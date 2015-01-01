पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

एजुकेशन:पहली से 8वीं कक्षा तक ई-लर्निंग के साथ दिसंबर का मिड-डे मील भी बांटेंगे गुरु जी

यमुनानगर2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • डायरेक्टर एलिमेंट्री की ओर से सभी डीईईओ को भेजा लेटर

कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर विद्यार्थी घरों से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। घर बैठे बच्चों को सरकार की ओर से पढ़ाई के साथ स्कूल में दी जाने वाली सुविधाओं को जारी रखा गया है। इसी कड़ी में गुरु जी दिसंबर का मिड-डे मील बच्चों को देंगे। राशन वितरण करने के निर्देश शिक्षा विभाग के डायरेक्टर की ओर से जारी किए गए हैं। गेहूं और चावल के साथ कुकिंग कोस्ट भी बच्चों के खाते में डाली जानी है।

इसके लिए डायरेक्टर एलिमेंट्री शिक्षा सदन पंचकूला की ओर से सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को लेटर जारी किया गया है। लेटर में बताया गया है कि सभी जिलों में कक्षा एक से आठवीं तक के स्टूडेंट्स में चावल व गेहूं वितरित किए जाने हैं। यह वितरण मिड-डे मील स्कीम के अंतर्गत होना है। साथ ही 24 अक्टूबर से 30 नवंबर तक की कुकिंग कोस्ट भी बच्चों के खाते में डाली जाए। लॉकडाउन के दौरान भी शिक्षकों ने घरों में जाकर मिड-डे मील वितरित किया था।

अप्रैल मई में लॉकडाउन के दौरान भी शिक्षकों ने घरों में जाकर बच्चों को मिड-डे मील वितरित किया था। इस दौरान टीचर दूसरे जिलों से भी राशन वितरण के लिए आए थे। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अभी स्कूल खोलने की तैयारी नहीं लग रही है। जिसके चलते डायरेक्टर एलीमेंट्री शिक्षा सदन पंचकूला की ओर से लेटर जारी कर दिसंबर का मिड-डे मील बांटने के निर्देश दिए गए हैं। उससे नहीं लग रहा कि सरकार अभी इन बच्चों के स्कूल खोलने के मूड में है। अगर ऐसा होता है तो मिड-डे मील बांटने के निर्देश कुकिंग कोस्ट समेत जारी करने के न होते। कुल 31 दिनों का राशन दिया जाना है। प्राइमरी चावल व गेहूं प्रति बच्चा 1 किलो 125 ग्राम गेहूं और 1 किलो 375 गाम चावल दिए जाने हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें