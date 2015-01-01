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सर्वे शुरू:40 फीसदी आबाद अनअप्रूव्ड कॉलोनियों के विकास की जगी आस

यमुनानगरएक घंटा पहले
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  • सरकार से अप्रूव्ड कराने के लिए कॉलोनियों की सूची तैयार करने का सर्वे शुरू
  • प्रस्ताव पास कर पार्षदों से मांगे 40 फीसद आबाद अनएप्रूव्ड कॉलोनियों के नाम

शहर में 40 फीसदी आबाद हो चुकी अनअप्रूव्ड कॉलोनियों के विकास की आस जगी है क्योंकि इन्हें अप्रूव्ड कराने के लिए नगर निगम सरकार को प्रस्ताव भेज रहा है। बीते मंगलवार हुई नगर निगम हाउस मीटिंग में प्रस्ताव पास कर पार्षदों से भी उनके वार्डों की 40 फीसद आबाद हो चुकी अनअप्रूव्ड कॉलोनियों के नाम मांग लिए गए हैं।

वहीं नगर निगम ने अपने स्तर पर भी ऐसी कॉलोनियों की सूची तैयार करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। अफसरों की मानें तो यह डाटा अर्बन लोकल बॉडी (यूएलबी) से सरकार को जाएगा, जहां कॉलोनियों को अप्रूव्ड करने की मुहर लगेगी। ऐसा होने पर अभी तक पक्की गलियों, सीवर, पेजयल, स्ट्रीट लाइट जैसी मूल सुविधाओं से वंचित उक्त कॉलोनियों के लोगों को यह सुविधाएं मिल पाएंगी। साथ ही यहां अन्य विकास कार्य भी हो सकेंगे।

बता दें कि दो साल पहले नगर निगम एरिया में 217 अनअप्रूव्ड कॉलोनियां बताई गईं। इनमें 50 फीसदी आबाद कॉलोनियों का सर्वे कर 105 कॉलोनियों की सूची तैयार कर अप्रूव्ड कराने के लिए यूएलबी को भेजी। किंतु जांच में कई कॉलोनियां शर्तों पर खरी नहीं उतरी। इससे कॉलोनियों को अप्रूव्ड करने की कार्रवाई काफी समय रुकी रही। बाद में सरकार ने फ़र्स्ट फेज में 42 कॉलोनियों को अप्रूव्ड कर दिया गया। इसके बाद भेजी 40 की सूची में सेकेंड फेज में 27 कॉलोनियां अप्रूव्ड हुईं। इसके बाद भी करीब 148 कॉलोनियां अनएप्रूव्ड होने से यहां ज्यादातर क्षेत्र में पक्की गलियों, सीवर, पेजयल, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं।

69 कॉलोनियों अप्रूव्ड होने के दो साल में भी ज्यादातर गलियां कच्ची व पानी निकासी भी नहीं| नगर निगम अब 40 फीसद आबाद हो चुकी कॉलोनियों की सर्वे कर अप्रूव्ड कराने को प्रस्ताव सरकार को भेजने के लिए सर्वे कर रहा है वहीं, दो साल पहले अप्रूव्ड हुईं 69 कॉलोनियों में ज्यादातर एरिया में पक्की गलियों व पानी निकासी समेत स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधा नहीं दे पाया है। हालांकि 69 कॉलोनियों में पक्की गलियों व ड्रेन्स के लिए डेढ़ साल पहले 22.44 करोड़ मंजूर हुए, किंतु अभी तक यह काम टेंडर में ही अटका है।

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