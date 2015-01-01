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असुविधा:इंडेन ने बदला सिलेंडर बुकिंग नंबर, फोन नंबर पुराना होने पर भी नहीं हो रही बुकिंग

यमुनानगर2 घंटे पहले
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  • इसी माह से बदला बुकिंग नंबर, एसएमएस के साथ वाट्सएप की दी सुविधा

इंडेन ने घरेलू गैस बुकिंग नंबर बदल दिया है। जिन कस्टमर के पहले से फोन नंबर रजिस्टर्ड हैं, उनके गैस इससे बुक नहीं हो रहे हैं। दोबारा प्रक्रिया की बात कही जा रही है। संचालक आरके शर्मा बताते हैं कि इंडेन ने बुकिंग नंबर बदलते ही सभी कस्टमर के पास एसएमएस कर दिया था। जिन लोगों के नंबर अपडेट हैं, उनको परेशानी नहीं हो रही है। ये भी हो सकता है कि तकनीकी फाॅल्ट के चलते ऐसी दिक्कत आ रही हो। उपभोक्ता उनके पास भी आ रहे हैं, लेकिन साथ ही समस्या का समाधान किया जा रहा है।

इंडेन एजेंसी के प्रबंधक रविंद्र बताते हैं कि वैसे तो सभी के पास एसएमएस किया गया है। फिर अगर किसी को गैस बुक कराने में दिक्कत हो रही है। वह एजेंसी में आकर जानकारी ले सकता है। उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान करना प्राथमिकता में शामिल है जिसे बुकिंग संबंधी दिक्कत आ रही है, वह एजेंसी पर आने से पहले आधार कार्ड साथ लाएं। आधार कार्ड दोबारा कस्टमर कोड के साथ अटैच करना पड़ेगा तभी ये समस्या दूर होगी।

इंडेन ने अपने उपभोक्ताओं को एसएमएस के जरिए संदेश भेजकर नए बुकिंग नंबर की जानकारी दी है। ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यह जानकारी भेजी गई है, साथ ही उनके साथ गैस बुकिंग का नया नंबर साझा किया गया है। नंबर 7718955555 पर कॉल कर गैस सिलेंडर की बुकिंग करानी होगी। अगर आप फोन नहीं कर पा रहे हैं तो 7588888824 पर वाट्सएप कर गैस सिलेंडर की बुकिंग करा सकते हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REFILL टाइप कर उसे 7588888824 पर भेजना है। मोबाइल फोन पर कॉल और वाट्सएप के अलावा आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर अपना गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके अलावा गैस कंपनी के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन तरीके से गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं।

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