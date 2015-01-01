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विरोध:जैन काॅलोनी में मोबाइल टावर के निर्माण कार्य काे लाेगाें ने राेका

यमुनानगरएक घंटा पहले
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  • कॉलोनी के लोगों को तर्क-रिहायशी कॉलोनी में टावर लगाना गैर कानूनी

जगाधरी-बिलासपुर मार्ग स्थित जैन काॅलोनी में मोबाइल टावर लगाने का लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हजारों लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। काॅलोनी के लाेगाें ने टावर के निर्माण कार्य को रुकवा कर इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी है। लोगों ने उनकी काॅलोनी के मकान की छत पर मोबाइल टावर के निर्माण कार्य को रुकवा दिया।

काॅलोनी के लोगों का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर काॅलोनी में टावर नहीं लगने देंगे। काॅलोनी निवासी गुलजार सिंह, कांशीराम, महिंद्र गर्ग, विजेंद्र, हर्षित, गगन शर्मा, दक्ष, मीना, नीलम बख्शी, चिंतो, पूनम, सीमा देवी, सुधा गर्ग, अंकुश का कहना है कि उनकी काॅलोनी में तीन महीने पहले भी टावर लगाने का काम शुरू किया गया था।

तब भी काॅलोनी के लोगों के विरोध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। अब फिर कंपनी के कारिंदे एक मकान की छत पर टावर लगाने का काम शुरू कर रहे थे। उनका कहना है कि रिहायशी क्षेत्र में टावर लगाना गैर कानूनी है। वे किसी भी कीमत पर कालोनी में टावर नहीं लगने देंगे। उनकी काॅलोनी चंदाखेड़ी पंचायत के अधीन आती है। कॉलोनी में टावर लगने से लोगों को गंभीर बीमारियों का शिकार होना पड़ेगा। मोबाइल टावर पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। वे इसे किसी भी कीमत पर काॅलोनी में लगने नहीं देंगे।

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