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सम्मान:जेई ने एसटीपी परिसर की झाड़ियां कटवा महका दी फूलों की बगिया

नितिन शर्मा | यमुनानगर2 घंटे पहले
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यमुनानगर | एसटीपी परिसर में बनाई बगिया व पुरस्कार दिखाते जेई बिजेश जावला। - Dainik Bhaskar
यमुनानगर | एसटीपी परिसर में बनाई बगिया व पुरस्कार दिखाते जेई बिजेश जावला।
  • जन स्वास्थ्य विभाग के जेई बिजेश सामाजिक कार्यों के लिए कई बार हो चुके हैं सम्मानित

जनस्वास्थ्य विभाग के जेई बिजेश जावला ने यमुना किनारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) परिसर में उगी झाड़ियाें को साफ कर वहां फूलों की बगिया महका दी है। पर्यावरण प्रेमी बिजेश जावला बताते हैं कि उन्होंने जून में यमुनानगर में जॉइन किया। इसके अगले दिन फील्ड में निकले। यमुना किनारे लगे एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) पर पहुंचे।

यहां प्लांट के अलावा विभाग का सिटी सेंटर ट्यूबवेल नंबर दो लगा है। इसके चारों तरफ काफी जगह है। जगह देखने के बाद यहां कार्यरत स्टाफ का सहयोग लिया। यहां की झाड़ियां साफ कराई। जगह समतल कराई। कुछ हिस्स में घास व फूलदार पौधे रोपे। पहले से जो पेड़ लगे हैं, उन पर सफेदी कराई।

परिसर में सीमेंट की मेज बनवाई। इस पर हट लगाने की प्लानिंग बना रहे हैं। यहां शौचालय नहीं था। वह बनवाया। गंदगी व झाड़ियों के कारण कभी यहां गेट के अंदर भी लोग आने से डरते थे। अब लोग देखने पहुंच रहे हैं। इसके लिए विभाग से कोई मदद नहीं ली गई।

इनके किए कार्य की प्रशंसा विभाग के उच्चाधिकारी भी रहे हैं। इस एसटीपी से रोजाना 05 एमएलडी पानी ट्रीट होता है। जबकि दूसरा प्लांट इसके साथ बनाया भी जा रहा है। बता दें कि बिजेश जावला की पहली पोस्टिंग भिवानी की है। वहां वे 13 साल रहे। अनेक कार्य जनहित में किए। ऑनलाइन तबादला नीति के तहत ट्रांसफर यमुनानगर हुआ है।

अब तक ये करा चुके हैं कार्य

भिवानी में रहते हुए बिजेश अनेक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। दादरी गेट हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी आरडब्ल्यू के उप प्रधान व सहसचिव, युवा भारत के जिला सह प्रभारी, डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के लगातार छह बार निर्विरोध राज्य सचिव रहे। प्रजापति विकास परिषद, भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन व महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स अकादमी से भी जुड़े रहे।

पौधारोपण, जल, जंगल जमीन बचाने की मुहिम, रक्तदान, योगा, पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था की। इसके साथ अपने पैतृक गांव कितलाना के श्मशान घाट में अपने खर्च से लगभग पांच लाख की लागत से हॉल, पानी की टंकी, बरामदा, चबूतर बनवाया। सहकर्मियों व साथियों की सहायता से 80 हजार रुपए खर्च कर ढाणा रोड डिस्पोजल पर वाटर कूलर लगाया।

वृक्ष पालक समेत कई सम्मान मिल चुके
ौबिजेश के प्रकृति प्रेम को देखते हुए इन्हें वृक्ष पालक सम्मान सहित कई सम्मान मिल चुके हैं। यमुनानगर में अपनी जॉइनिंग के पहले दिन ही जम्मू कॉलोनी स्थित संयत्र में पौधारोपण किया। नव वर्ष 2021 के प्रथम दिन पक्षियों को सर्दी से बचाने के लिए वृक्षों पर कृत्रिम घोंसले लगाए। सामाजिक कार्यों में आगे रहने के कारण दो बार स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित हुए। बिजेश ने बहुत ही कम समय में अधिकारियों व जनता के बीच अच्छी पैठ बनाई।

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