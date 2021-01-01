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नबूड़िया में ज्वेलर पर कुल्हाड़ी से हमला कर लूट का:लूट और जानलेवा हमले का शिकार हुआ ज्वेलर झूठे बयान देने पर फंसा

यमुनानगर2 घंटे पहले
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  • जिनका झूठा नाम लिया, उनकी मांग-ज्वेलर व प्रताड़ित करने वाले पुलिसवालों पर एफआईआर दर्ज हो
  • पीड़ित पक्ष का आरोप- दबाव में कागजों पर साइन कराए, लिखा था-नहीं चाहते कार्रवाई

बूड़िया में ज्वेलर श्रवण पर कुल्हाड़ी से हमला कर लूटने के मामले में मानवाधिकार आयोग की टीम ने यमुनानगर पहुंच कर सुनवाई की। मामले में ज्वेलर द्वारा बूड़िया के एक परिवार पर लगाए गए झूठे आरोपों में अब ज्वेलर फंसता दिख रहा है।

आयोग की टीम के सामने ज्वेलर श्रवण भी पेश हुआ और एक डीएसपी भी पेश हुए। वहीं शिकायतकर्ता हुसैन और उसके परिवार के लोग भी पहुंचे थे। आयोग ने हुसैन के परिवार से बयानों को लेकर एफिडेविट लिया। उन्होंने एक ही बात कही कि जिस तरह से डेढ़ माह तक वे परेशान हुए। पुलिस ने उन्हें थर्ड डिग्री दी। इसी तरह उनका झूठा नाम लेने वाले के साथ हो।

उन्होंने इस मामले में झूठा नाम लेने वाले ज्वेलर और प्रताड़ित करने वाले पुलिस कर्मियों पर एफआईआर की मांग की है। वहीं आयोग ने ज्वेलर के बयान भी दर्ज किए कि उसने हुसैन का झूठा नाम इस केस में क्यों लिया। इस तरह से मामला अब गले की फांस बनता जा रहा है। वहीं हुसैन के परिवार के लोग हाईकोर्ट में भी इस केस को लेकर गए हैं। वहां पर आज केस में सुनवाई होनी है।

एसआईटी की जांच में लूट के असल आरोपी पकड़े गए
इस मामले में एक पक्ष देखें तो पुलिस ने निष्पक्ष जांच की। हुसैन के परिवार के लोगों से भले ही डेढ़ माह तक पूछताछ की हो, लेकिन उन्हें केस में नहीं फंसाया। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए ले जाती थी और बाद में छोड़ देती थी। भले ही इस दौरान पुलिस सख्ती से पेश आती हो। इस तरह से पुलिस करीब डेढ़ से 2 माह तक जांच में लगी रही।

जांच के लिए एसआईटी बनी। वहीं बाद में यह केस खुला तो पता चला कि वारदात हुसैन के परिवार ने नहीं किसी और ने की। तब पुलिस ने गांव नगांवा चक निवासी प्रदीप उर्फ बांडा और धनीराम उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया था।

सैर करने निकले ज्वेलर पर हुआ था हमला, 26 जून को केस
बूड़िया निवासी श्रवण अलसुबह 4 बजे सैर करने निकले थे। इसी दौरान उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर सोने की चेन, लॉकेट और एक अंगूठी लूट ली गई थी। बूड़िया पुलिस ने 26 जून को इस मामले में धारा-379बी में केस दर्ज किया था।

पुलिस का कहना था कि होश में आने पर ज्वेलर ने बूड़िया के ही एहसान के 17 साल के बेटे द्वारा हमला करने की बात कही। तब पुलिस ने उनके परिवार के नाबालिग से लेकर कई लोगों से पूछताछ की थी। डेढ़ माह तक तीन थानाें की पुलिस एहसान के परिवार से पूछताछ करती रही।म

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