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वारदात:दयालगढ़ में घर से ज्वेलरी व 65 हजार कैश चाेरी

खंडवान2 घंटे पहले
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पुलिस कर्मी के पिता के घर से चोर साेन-चांदी की ज्वेलरी और 65 हजार रुपए कैश ले गए। बूड़िया पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। गांव दयालगढ़ निवासी जयराम ने पुलिस को शिकायत दी है कि 29 जनवरी को उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसे परिवार के लोग अस्पताल लेकर गए थे। वहीं, घर पर ताला लगा दिया था।

डॉक्टर को दिखाने के बाद वह अपने बेटे के पास पुलिस लाइन में चला गया था। 31 जनवरी को वह अपने घर पर आया तो देखा कि मकान के ताले टूटे थे। वहीं, अंदर सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर घर से सोने की दो अंगूठी, कानों की बालियां, कोका, चांदी की ज्वेलरी और 65 हजार रुपए चाेरी हाे चुके थे। इस शिकायत पर पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर लिया है।

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