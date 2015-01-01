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प्रशासन की अनदेखी:रादौर-गुमथला मार्ग पर कई तीव्र मोड़, हादसे से बचाव के लिए न सफेद पट्टी, न ही कैट आई

जठलाना2 घंटे पहले
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जठलाना| रादौर-गुमथला मार्ग पर नहीं है सफेद पट्‌टी।
  • इस मार्ग पर हुए सड़क हादसों में कई लोग गंवा चुके हैं जान

रादौर-गुमथला सड़क मार्ग पर दर्जनों गांव पड़ते हैं। इस सड़क मार्ग पर 4 से 5 तीव्र मोड़ हैं। इन तीव्र मोड़ों पर अब तक कई हादसे हो चुके हैं। जिनमें कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो प्रशासन न ही पीडब्ल्यूडी की ओर से इन तीव्र मोड़ पर कोई सूचना बोर्ड लगवाया गया है। यही नहीं इन तीव्र मोड़ पर न तो ब्रेकर बने हैं न ही कैट आई लगाई गईं। सड़क मार्ग से सफेद पट्टी भी गायब है। जबकि इस सड़क से प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं। भारी वाहनों की संख्या भी इस मार्ग पर कम नहीं है, क्योंकि यह खनन एरिया है।

इस रोड पर अबतक हुए हादसे

21 अगस्त 2019 को गुमथलाराव निवासी पूर्व पंच गुलाब सिंह (39) की मौत रपड़ी गांव के पास के तीव्र मोड़ पर हुई थी। सुबह के समय गुलाब सिंह कुरुक्षेत्र किसी कार्य के लिए गया था। रात को जब वह वापस आ रहा था तो करीब दस बजे जैसे वह रपड़ी गांव के निकट इस मोड़ पर पहुंचा तो सामने से आ रहे खनन सामग्री से भरे तेज रफ्तार ट्रक ने गुलाब सिंह की बाइक को टक्कर मार दी थी। वहीं, 20 अक्टूबर 2020 को रपड़ी के पास के तीव्र मोड़ पर ठसका निवासी 21 वर्षीय सूरज को भी खनन सामग्री से भरे ट्रक ने कुचल दिया था। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। सूरज के घर में बहन की शादी की तैयारियां चल रही थी और सूरज रादौर से शादी का सामान लेकर घर लौट रहा था। 10 जनवरी 2019 को राझेड़ी गांव के निकट के मोड़ पर खुखनी निवासी उदित शर्मा (17) की मौत हो गई थी। उदित शर्मा परिवार का इकलौता बेटा था। हादसा तब हुआ जब शाम के समय उदित शर्मा रादौर से ट्यूशन पढ़कर बाइक पर अपने घर लौट रहा था। राझेड़ी गांव के निकट मोड़ पर पहुंचते ही रेत से भरा ट्रक उदित शर्मा के ऊपर पलट गया था।

जिम्मेदार अधिकारियों पर भी होना चाहिए केस

क्षेत्रवासी जितेंद्र कुमार, सुरजीत सिंह, मनोज, रतन सिंह, रामलल, अमरदीप व दीपक कुमार का कहना है कि सड़कों पर अधिकतर हादसे विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते होते हैं। टूटी सड़क को समय पर ठीक नहीं किया जाता। जहां हादसा होने का खतरा रहता है, उस पॉइंट पर जरूरत के हिसाब से कार्य नहीं किया जाता। अगर विभागीय लापरवाही के चलते कहीं पर हादसा हो जाए तो संबंधित अधिकारी के ऊपर भी लापरवाही का केस दर्ज होना चाहिए, तभी व्यवस्था में सुधार होगा।

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