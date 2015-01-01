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यमुनानगर:फतेहगढ़ तुंबी समेत अन्य गांवों में लाल डोरा जमीन की मैपिंग जारी

यमुनानगरएक घंटा पहले
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प्रदेश सरकार के निर्देश पर गांवों का लाल डोरामुक्त कराने के लिए विभिन्न गांवों मं मैपिंग का काम जोरों पर चल रहा है। मैपिंग होने से गांववासी भी अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवा सकेंगे जिससे बैंक से लोन व अन्य सुविधाएं लेने में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में लाल डोरा में स्थित जमीन मालिकों को मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने मैपिंग कार्य शुरू कर रखा है।

इसी कड़ी में शनिवार को फतेहगढ़ तुंबी, भोगपुर, बुटगढ़ व मारवाकलां ड्रोन की मदद से मैपिंग कार्य शुरू किया गया। बीडीपीओ बिलासपुर बलराम गुप्ता ने बताया कि पूरे ब्लॉक को लाल डोरा मुक्त करने का काम जोरों पर चल रहा है। आधे से ज्यादा काम पूरा कर लिया गया है। मैपिंग होने से लोगों को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिलेगा।

वे इसकी रजिस्ट्री करवा कर सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। पंचायत सचिव भूपेंद्र व विजयंत ने बताया कि तीन दिन से मैपिंग का काम चल रहा है। जो अगले एक दो दिन में पूरा कर लिया जाएगा। मौके पर सरपंच अनिता रानी, सोहन लाल, आज्ञा राम व रणजीत सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।

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