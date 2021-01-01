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दुष्कर्म:शादीशुदा युवक शादी का झांसा देकर युवती से करता रहा रेप, केस

यमुनानगर2 घंटे पहले
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एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। महिला थाना पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू की है। एक गांव निवासी युवती ने महिला थाना पुलिस को शिकायत दी है कि उसकी एक साल पहले गांव खरकाली निवासी नवदीप उर्फ रॉकी से जान पहचान हुई थी। तब नवदीप ने उसे कहा था कि वह उससे शादी कर लेगा। वह उसकी बातों में आ गई।

वह उसे कुरुक्षेत्र में एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। नवदीप के दोस्त अजय ने रादौर मंडी के पास कमरा किराए पर लिया हुआ है। इसके बाद वह उसे वहां ले गया और उससे दुष्कर्म किया। वहीं इसके बाद गांव बपौली निवासी काला के खेतों में नलकूप पर ले जाकर भी दुष्कर्म किया।

इसके साथ ही नवदीप का दोस्त गांव शहजादपुर निवासी संदीप ने कई बार उसके साथ गलत हरकत की। 21 और 22 दिसंबर को आरोपी नवदीप के परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। तब आरोपी उसे अपने घर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।

उसे अब पता चला है कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। जब एक दिन वह उसके पास गई और उससे कहा कि वह उससे शादी करे तो उसने उसके हाथ में जहरीले पदार्थ की पुड़िया रख दी और कहा कि यह खाकर सुसाइड कर ले। युवती का आरोप है कि आरोपी नवदीप ने उसके साथ कई बार संबंध बनाए और उसके दोस्तों ने सहायता की। इस शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने धारा- 376, 120बी, 506, 363, 366, 509 में केस दर्ज किया है।

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