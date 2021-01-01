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मौसम का हाल:बूंदाबांदी से पारा गिरा, आज और कल बारिश के आसार

यमुनानगर2 घंटे पहले
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दो दिन धूप खिलने के बाद बुधवार को मौसम में परिवर्तन आया। सुबह बादल छाए और फिर पौने 12 बजे हुई बूंदाबांदी व ओले गिरे। कुछ देर में बादल छंट गए और धूप खिल गई। दोपहर एक बजे फिर बूंदाबांदी हुई और ओले गिरे। दस मिनट बाद फिर धूप निकल आई।

ऐसे ही मौसम घंटे दर घंटे बदलता रहा। दिन में अधिकतम तापमान 22 व न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। शाम 5 बजे से चलीं ठंडी हवाएं चलीं। वहीं, गुरुवार व शुक्रवार को भी बूंदाबांदी के आसार हैं, जिससे तापमान में कमी आएगी।

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