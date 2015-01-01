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सुविधा:नहर से गंदा पानी नहीं हुआ साफ, छठ पूजा के लिए लोगों को बनाना पड़ा कृत्रिम तलाब

यमुनानगर2 घंटे पहले
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शिकायत के बावजूद जम्मू कॉलोनी में पश्चिमी यमुना नहर में डिच ड्रेन का छोड़ा पानी साफ नहीं हुआ। जबकि मामले में वार्ड से पार्षद निर्मल चौहान ने 6 दिन पहले डिच ड्रेन से गिरते नहर में मिलते काले रंग के दूषित पानी का वीडियो बनाकर डीसी सहित नगर निगम कमिश्नर, सिंचाई विभाग के एक्सईएन को भेजा था। हालांकि इसके बाद डिच ड्रेन का गंदा पानी नहर में जाने से तो रोक दिया गया। लेकिन न तो नहर से डिच ड्रेन का छोड़ा गया गंदा पानी साफ हुआ और न ही स्थानीय लोगों की मांग पर नहर में सिंचाई विभाग ने पीछे से साफ पानी छोड़ा।

इससे छठ महापर्व पर सुबह पहुंचे श्रद्धालु नहर में डिच ड्रेन का छोड़ा कई दिन पुराना काले रंग का दूषित पानी देख आहत हुए। मामले को लेकर पार्षद निर्मल चौहान ने दोबारा डीसी, निगम कमिश्नर व सिंचाई विभाग अधिकारियों को फोन किए। उन्होंने बताया कि सुबह से लगातार अफसरों को फोन किए। जिसमें नहर में पीछे से साफ पानी छोड़ डिच ड्रेन के गंदे पानी की सफाई की मांग की, लेकिन कार्रवाई के बजाए शाम तक टाल-मटोल होती रही।

बाद में मजबूरन जम्मू कॉलोनी के लोगों ने मिलकर नहर के पास ही कृत्रिम तालाब बनाने को खुदाई की और टैंकर से पानी भरा। जहां कॉलोनी की छठ पर्व पर व्रत रखने वाली महिलाओं व अन्य श्रद्धालुओं ने आचमन किया। इस दौरान सभी से कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाने व मास्क-गलब्ज पहनने की अपील की गई। सिंचाई विभाग के एक्सईएन विनोद कुमार का कहना है कि नहर में इस वक्त पानी नहीं है। नहर में काले रंग का पानी हमीदा हेड के पास से होकर आया है। डिच ड्रेन से पानी नहर में छोड़ने जैसी कोई बात नहीं है।

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