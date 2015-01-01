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चेतावनी:लंबित मांगों पर धरना दे 10 नवंबर को शिक्षामंत्री आवास पर प्रदर्शन का दिया नोटिस

यमुनानगरएक घंटा पहले
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आशा वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू ने सचिवालय समक्ष जगाधरी अनाज मंडी के गेट पर लंबित मांगों के विरोध में धरना दिया। इसकी अध्यक्षता जिला प्रधान नीरू बाला ने की। धरने के बाद 10 नवंबर को शिक्षामंत्री आवास पर प्रदर्शन को लेकर डीसी के नाम नोटिस भी दिया। यूनियन मुताबिक प्रदर्शन में प्रदेश की आशा वर्कर्स शामिल होंगी।

धरने के दौरान सीटू से जिला कोषाध्यक्ष रामकुमार कांबोज, सचिव राजपाल सांगवान, कार्यकारिणी सदस्य गुलशन भारद्वाज, रिंकू कुमार ने आशा वर्कर्स को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश की तमाम आशा वर्कर्स मांगों को लेकर कई माह से आंदोलन कर रही हैं, लेकिन सरकार मांगें मानने के बजाए उल्टा उन्हीं पर तुगलकी फरमान जारी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जो नया नियम लागू कर रही है, उसमें वर्कर्स की दस साल की नौकरी होने पर उन्हें 20 हजार रुपए देकर बाहर का रास्ता दिखाने की साजिश हो रही है।

साथ ही इन पर क्वालिफिकेशन थोपने का काम भी हो रहा है। उनकी मांग है कि सरकार संघ प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर जल्द बातचीत करे, अन्यथा आने वाले समय में आंदोलन की घोषणा की जाएगी। मौके पर उपप्रधान पूनम, राजेश, कोषाध्यक्ष कर्मजीत व अन्य मौजूद रहे। धरने-प्रदर्शन का संचालन कार्यकारिणी सदस्य शालू ने किया।

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