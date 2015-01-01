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बैठक:आंगनबाड़ी के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए वाट्सएप ग्रुप बनाने का विरोध जताया

यमुनानगरएक घंटा पहले
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भारत सेवक नगर सर्कल की आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स ने मांडखेड़ी की पटरियों के रविदास मंदिर के प्रांगण में बैठक बुलाई। इसमें आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए उनके अभिभावकों को जोड़ वाट्सएप ग्रुप वर्कर्स के निजी फोन पर बनाने को विरोध किया। सभी ने काली पट्टी बांध व नारेबाजी कर फैसले पर आपत्ति जताई।

इसमें सेवक नगर सर्कल से रजनी, गुलशन, अरुणा, एकता, चंचल, आशा, रेनू, श्वेता, अनिता, सुगंधा, ऋतु, शालिनी, हरप्रीत, मनजीत और हेल्पर्स में जसविंद्र, रेखा, पूजा, सुनीता, मनजीत, निर्मल, अंजू, कुसुम, आशा व अन्य शामिल रहीं। विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता आंगनबाड़ी वर्कर्स उर्मिला ने की।

उर्मिला ने कहा कि सरकार से आंगनबाड़ी वर्कर्स का चार-चार माह का मानदेय, एक साल का केंद्रों का किराया, दो साल से पीएमएवीवाई की राशि, राशन बनाने की लेबर तक नहीं जा रही। इस पर सरकार के जारी नए नए फरमान से महंगाई में वर्कर्स को घर चलाना मुश्किल हो गया है।

सरकार ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को न तो मोबाइल फोन दिया न ही इंटरनेट का खर्चा या ट्रेनिंग। साथ ही बच्चों के अभिभावकों के पास भी स्मार्ट फोन नहीं हैं। बावजूद इसके सरकार बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए अभिभावकों का वाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए कह रही है। उनकी मांग है कि सरकार पहले सुविधा उपलब्ध कराए फिर आदेश जारी करे।

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