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एजुकेशन:पॉलीटेक्निक में पेरेंट्स की सहमति से छात्रों को बुलाने की तैयारी, 16 नवंबर से शिफ्टों में लगेंंगी कक्षाएं

यमुनानगर3 घंटे पहले
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सरकारी स्कूल खोले जाने के बाद अब सरकार प्रदेश की सभी पॉलीटेक्निक खोलने की तैयारी कर रही है। अभिभावकों की सहमति के साथ स्टूडेंट्स संस्थान में 16 नवंबर से आ सकेंगे। यहां चंडीगढ़ की तर्ज पर शिफ्टों में कक्षाएं लगाई जाएंगी। ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। इसके लिए गाइडलाइन जारी जल्द हो जाएगी। इससे पहले स्कूलों के लिए सरकार ने कोविड-19 से बचाव को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी। जिले में एक पॉलीटेक्निक है।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पॉलीटेक्निक में दो शिफ्टों में काम तकनीकी संस्थानों को भी शर्तों के साथ में खोल दिया गया है जिसमें पहले दस दिनों और उसके बाद हर 10 दिनों में नए विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। उसमें भी सुबह व शाम की शिफ्टों में बुलाया जाएगा। बाकी ऑनलाइन क्लासों का सिलसिला जारी रहेगा। तकनीकी शिक्षा में प्रेक्टिकल भी चलते हैं। अभी तक ऑनलाइन पढ़ाई ही स्टूडेंट्स काे कराई जा रही है। इनकी पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने ये तकनीकी संस्थान खोलने का फैसला लिया है। बता दें कि कोरोना काल में सभी शिक्षण व तकनीकी संस्थान बंद किए गए हैं जो एक-एक कर खोले जा रहे हैं। अभी 9 से 12वीं के स्टूडेंट्स 3 घंटे के लिए क्लास लगाने आ रहे हैं। सभी पेरेंट्स से सहमति ली गई है।

शिक्षा विभाग के प्रवक्ता का कहना है कि दो दिन से ही स्कूल खुले हैं। हाजिरी शुरू में कम थी। अब बच्चे आने लगे हैं। गांवों के जो हाई स्कूल में विद्यार्थियों ने पहले दिन से आना शुरू कर दिया था। शहरी क्षेत्र में भी संख्या अभी नाममात्र ही है। अगर राज्य में हाई स्कूल और वरिष्ठ सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की बात करें तो इनकी संख्या 6 हजार से ऊपर बनती है, जिसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या 3300 है।

हाई स्कूलों की संख्या 2700 से अधिक हैं। ग्रामीण में 60 फीसदी ऊपर शहरों में 30 फीसदी से ज्यादा बच्चे हैं। पॉलीटेक्निक दामला के प्रिंसिपल डॉ. अनिल बुद्धिराजा का कहना है कि आदेश नहीं आए हैं। पता चला है कि शिफ्ट में संस्थान चलाया जा सकता है। 16 नवंबर से क्लासेज लगाने का विचार है। वह भी शिफ्टों के साथ 10 दिन फ़र्स्ट ईयर और 10 दिन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे।

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