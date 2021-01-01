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काउंसलिंग होगी शुरू:स्टूडेंट्स की मानसिक चिंता को दूर करेंगे मनोवैज्ञानिक

यमुनानगर2 घंटे पहले
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  • टोल फ्री नंबर 7419864999 पर सुबह 10 से दाेपहर 12 बजे तक काॅल कर परामर्श ले सकेंगे

हायर एजुकेशन की ओर से स्टूडेंट्स के लिए शुरू की गई नई दिशा पर अब स्टूडेंट्स की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग भी की जाएगी। ये शुरुआत इसी सप्ताह से की गई है। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 7419864999 पर फोन कर स्टूडेंट्स मानिसक, व्यवसायिक चिंता काे लेकर काउंसलर से चर्चा कर सकेंगे। प्रिंसिपल डॉ. एचएस कंग का कहना है कि उच्चतर शिक्षा विभाग की पहल स्टूडेंट्स हित में है। इससे स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा।

कॅरियर को लेकर चिंता हो। पढ़ाई का तनाव हो। किसी प्रकार की मानसिक परेशानी हो तो इसे निपटने के लिए एक फोन पर काउंसलिंग हो जाएगी। भविष्य की चिंता को लेकर तनावग्रस्त छात्रों की सुविधा के लिए हायर एजुकेशन ने ये मुहिम शुरू की है। कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को तनाव से बाहर निकालने के लिए नई दिशा दिखाने का काम किया है।

उच्चतर शिक्षा विभाग की इस मुहिम से 39 मनोवैज्ञानिक जुड़े हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग की नई मुहिम नई दिशा से जुड़कर स्टूडेंट्स की समस्या का समाधान करेंगे। ये प्रदेश के सभी कॉलेजों के स्टूडेंट्स की समस्या फोन पर दूर करने का काम करेंगे। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक फोन पर सवाल का जवाब देंगे। सभी छात्र मनोवैज्ञानिक समस्याओं के बारे में उनसे चर्चा कर सकते हैं।

7 दिन और 24 घंटे काम करेगा कॉल सेंटर

शिक्षा विभाग की ओर से कॉलेजों को जारी किए गए मेल के अनुसार यह कॉल सेंटर सात दिन और 24 घंटे काम करेगा। छात्रों की सहायता के लिए 39 मनोवैज्ञानिक जुड़े हैं। इनकी टीम बनाई गई है। प्रदेश के कई जिलों से इनको शामिल किया गया है। ये छात्रों से बात कर उनकी मनोदशा समझेंगे। उसके अनुसार ही उसका जवाब इस तरह से देंगे जिससे उनकी समस्या का हाल हो जाए। इस पूरी वार्ता को गुप्त रखा जाएगा।

इसलिए शुरू हुई मुहिम

उच्च शिक्षा विभाग के पत्र अनुसार इस हेल्पलाइन नंबर को शुरू करने उद्देश्य छात्रों के मन की बात जानकर तनाव का बोझ कम करना है। पढ़ाई के अलावा पारिवारिक, सामाजिक और दोस्तों के बीच हुई बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। जिनसे ठेस पहुंचती है।

इस बारे में वह न तो दोस्तों और न परिवार से बात कर सकते हैं। विभाग के जारी नई दिशा नंबर पर फोन कर सकते हैं। छात्र भविष्य बेहतर बनाने के लिए चिंतित रहते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर की सुविधा के जरिए भविष्य को लेकर भी काउंसलिंग की जाएगी। जिससे कि वह पढ़ाई या नौकरी को लेकर ज्यादा तनाव में न रहे। अपने जीव में अन्य कार्यों को भी खुशी के साथ कर सकेंगे।

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