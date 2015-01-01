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बैठक:जनस्वास्थ्य विभाग के डिप्लाेमा इंजीनियर एसो. की मांग-ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में किया जाए संशोधन

यमुनानगर2 घंटे पहले
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रादौर रोड स्थित जन स्वास्थ्य विभाग के कैंपस में डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन की बैठक वीरवार को राज्य सचिव बृजेश कुमार जावला की अध्यक्षता में हुई। जिसमें ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन के साथ अन्य मांगों पर विचार-विर्मश किया गया। बृजेश कुमार ने कहा कि अधिकारी कई बार दुर्व्यवहार करते हैं। पिछले दिनों झज्जर में एक साथी कर्मी को पुलिस ने परेशान किया था। ऐसे मामले अक्सर होते रहते हैं।

सीनियर जूनियर पर काम को लेकर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। अब स्थिति बदल चुकी है। वे अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। फिर भी अधिकारी परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। विभाग द्वारा कनिष्ठ अभियंताओं की ऑनलाइन ट्रांसफर नीति में संशोधन की जरूरत है। इसे पूरा करने के लिए अभी केवल आश्वासन ही मिले हैं। ठोस जवाब अधिकारियों की ओर से नहीं दिया गया है।

वे अपनी हक की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा काम के दौरान परेशानी भी आती है। इनको भी दूर किए जाने की मांग है। सभी जेई ने कहा कि उनकी वजह से विभाग की साख पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। वह भी अपने हक सुरक्षित चाहते हैं। एसोसिएशन की ओर से वर्ष 2020 में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। कोविड-19 से बचाव के बारे में भी जागरूक किया गया। मौके पर डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन यमुनानगर के पूर्व प्रधान सुधीर वर्मा, नरेश रोहिल्ला, अनिल कुमार, सुरेंद्र भाटिया, गौतम शर्मा, गुरप्रीत व मीनू मौजूद रहे।

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