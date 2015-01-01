पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

योजना:लालद्वारा मंदिर में बनने वाले हाॅल की महंत राम सुंदर दास और गोपालदास ने रखी आधारशिला

यमुनानगर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

श्री ध्यानपुर गद्दी के महंत राम सुंदर दास महाराज ने श्री लाल द्वारा मंदिर यमुनानगर में दो करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वातानुकूलित हाल का शिलान्यास किया। इस दौरान महंत गोपाल दास उपस्थित रहे। पंजाब के जिला गुरदासपुर स्थित श्री ध्यानपुर धाम के महंत राम सुंदर दास महाराज और महंत गोपालदास श्री लाल द्वारा मंदिर में पहुंचे थे। महंत राम सुंदर दास महाराज के दर्शनों और आशीर्वाद को लेकर श्रद्धालुओं का तांता लग गया।

पंडित गोपाल राय ने विधि विधान के साथ आधारशिला को लेकर पूजा करवाई। महंत ने पूजा-अर्चना करने के बाद आधारशिला रखी। महिला संकीर्तन मंडल की सदस्यों ने भजनों से श्रद्धालुओं को निहाल किया। श्री लाल द्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव सुरजीत मेहता ने बताया कि मंदिर में 2 करोड़ रुपए की लागत से वातानुकूलित हाल बनाया जा रहा है। यह हाल साल 2021 में बनकर तैयार हो जाएगा। मौके पर सतपाल अरोड़ा, रमेश मेहता, योगेश शर्मा, लाला दयालचंद, दविंदर मेहता, केवल लूथरा, वासुदेव वर्मा, राजकुमार ऐरी, पंडित रजनीश, आदेश शास्त्री समेत अन्य मौजूद रहे।

जीवन के भ्रमों को त्याग कर निरंकार से जुड़ने का करें प्रयास : पवन ग्रोवर

संत निरंकारी भवन के मुखी पवन ग्रोवर ने कहा कि प्रभु-परमात्मा हमारा पिता है। हम सब इसकी संतान है। प्रभु से अगर हम नाता जोड़े रखना चाहते हैं तो हमें इसके बंदों से प्यार करना होगा। इतनी सुंदर शिक्षा देने वाले मसीहा बाबा हरदेव सिंह महाराज भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं। फिर भी जो प्यार उन्होंने सबको दिया, हर वक्त उसकी चर्चा करते रहेंगे।

बाबा हरदेव सिंह हमेशा कहा करते थे कि क्या करेगा प्यार वो इंसान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार जो इंसान से। निरंकार एक शक्ति है, जिससे जुड़ने के बाद इंसान के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इंसान जन्म मरण के बंधन के चक्कर में मुक्ति पाता है। हमें जीवन के सभी भ्रमों को त्याग कर निरंकार से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें