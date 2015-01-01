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नियुक्ति:भाजपा मंडल अध्यक्ष बने रणधीर कान्हड़ी

सरस्वती नगरएक घंटा पहले
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भारतीय जनता पार्टी मंडल की बैठक का छप्पर कार्यालय में हुई। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष रणधीर कान्हड़ी ने की। पूर्व विधायक बलवंत सिंह व जिलाध्यक्ष राजेश सपरा के नेतृत्व में मंडल की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। मंडल कार्यकारिणी में मंडल अध्यक्ष रणधीर कान्हड़ी, प्रेम खेड़ी को मंडल महामंत्री, गोपाल मखीजा, बलदेव सबीलपुर, सुदेश रानी, सतीश अडवानी को उपाध्यक्ष, जगजीत जौहल, सुरेंद्र शर्मा, जगीर सिंह, सोनिया वर्मा, अशोक कुमार को महामंत्री, कृष्ण सैनी को कोषाध्यक्ष, अमन चैहल को मंडल के मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई।

इसके साथ ही सुखदेव कैल को किसान मोर्चे का मंडल अध्यक्ष, नरेश सैनी को महामंत्री, गीता रानी को महिला मोर्चा अध्यक्ष व प्रमीला सैनी को महामंत्री , रामशरण सबलपुर को अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष व महिंद्र सरपंच को महामंत्री, रामगोपाल मंधार को ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष व कंवरपाल लवानी, संदीप कुमार को महामंत्री, जितेंद्र सरपंच को युवा मोर्चा का अध्यक्ष व चरणजीत गंभीर, विनोद कश्यप को महामंत्री नियुक्त किया गया। जिला अध्यक्ष राजेश सपरा व पूर्व विधायक बलवंत सिंह ने मंडल कार्यकारिणी में चुने गए सभी पदाधिकारियों को फूलमालाएं पहनाकर अभिनंदन किया।

पदाधिकारियों ने आश्वासन दिलाया कि पार्टी द्वारा उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी गई है, उस जिम्मेवारी पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य भी बनाए गए। मौके पर विशेषतौर पर उपस्थित किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष जसविंद्र अम्बली, बलबीर भटली, वेद गोयल, ओमबीर राणा, कर्मचंद रटौली, जयभगवान राणा, रणजीत सिंह, जोनी खानपुर, रामभूल राणा, सुरेंद्र ओबराय, राजेंद्र चहल, उदय सिंह राणा, भाजपा जिला सह मीडिया प्रभारी कीमतपाल चोपड़ा ने भी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी।

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