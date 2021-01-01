पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

क्राइम:रॉयल्टी कंपनी कर्मी पर रॉड से हमला, 7 नामजद

जठलाना2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

खनन एजेंसी से ट्रैक्टर-ट्रॉली की रॉयल्टी चेक कर बाइक पर लौट रहे व्यक्ति को दर्जनभर लोगों ने लाठी, डंडों व रॉड से हमला कर घायल कर दिया। मारपीट की आवाज सुन मौके पर जमा भीड़ को देख आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घायल अवस्था में व्यक्ति को पहले रादौर व उसके बाद यमुनानगर सिविल अस्पताल भर्ती कराया गया।

पुलिस ने शिकायत पर ऑसिफ, सोनू, मोनू, रसीद, सहीद, दानिश व गुलशन को नामजद करते हुए 10-12 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायत में जठलाना निवासी खलील ने बताया कि वह खनन कंपनी में कर्मी है।

एक फरवरी की दोपहर तीन बजे वह यमुना नदी में खनन कर रही बी-12 खनन एजेंसी से ट्रैक्टर-ट्रॉली की रॉयल्टी चेक कर अपनी बाइक लेकर चलने लगा, तो उसी समय आसिफ, सोनू, मोनू, रसीद, सहीद, दानिश व गुलशन कार में सवार होकर आए और उसकी बाइक के आगे कार लगा उसे रोक लिया।

तभी 3-4 बाइकों पर 10-12 युवक भी माैके पर पहुंचे। उक्त सभी लोगों ने लाठी, डंडों व रॉड से उसपर हमला कर दियाा। बाइक की चेन के साथ उसका गला घोंटने की कोशिश की। मौके पर भीड़ को जमा होती देख आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser