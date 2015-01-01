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एक्साइज विभाग की कार्रवाई:जिले के ठेकों से शराब की सैंपलिंग शुरू, सोनीपत व पानीपत में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की हो चुकी मौत

यमुनानगर2 घंटे पहले
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यमुनानगर| शराब ठेकों पर शराब के सैंपल लेते एक्साइज विभाग के अधिकारी।
  • 11 सितंबर को रादौर में नकली शराब से भरा कैंटर पकड़ा, 35 दिन बाद जगाधरी में नकली शराब फैक्टरी
  • नकली व अवैध शराब का गढ़ रहा यमुनानगर, यहां नकली शराब की फैक्टरी से लेकर ट्रक और ट्रॉली नकली शराब की पकड़ी जा चुकी

सोनीपत और पानीपत में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के बाद यमुनानगर में भी एक्साइज विभाग की टीम ने शराब ठेकों से शराब के सैंपल लिए। विभाग की तीन टीमें वीरवार शाम तक दर्जनों ठेकों से सैंपल ले चुकी थी और सैंपलिंग जारी थी। शुक्रवार को भी टीमें सैंपल लेंगी, क्योंकि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि यमुनानगर में कई ठेकेदार नकली शराब बेचते हैं।

हालांकि सरकारी रिकार्ड में यमुनानगर में शराब के सेवन से किसी की मौत होने की बात सामने नहीं आई। पिछले दिनों जिले में नकली शराब की फैक्टरी तक पकड़ी जा चुकी है। जो लोग पकड़े गए या फिर फरार हैं, वे पानीपत और सोनीपत के हैं। यह गिरोह पूरे हरियाणा में नकली शराब सप्लाई करता था। यह सोनीपत और पानीपत में जांच के बाद क्लियर होगा कि आखिर वहां पहुंची जहरीली शराब कहां से आई थी। जिले में एक्साइज विभाग पांच साल में 279 सैंपल शराब के ले चुका है। इसमें 9 ही फेल आए थे। अब जो सैंपल लिए जा रहे हैं, उन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने में एक माह से ज्यादा का समय लग सकता है। इसके बाद ही क्लियर होगा कि ठेकों पर बिक रही शराब असली थी या नकली।

लॉकडाउन में यहां पकड़ी थी नकली शराब की पेटियां, पुलिस पर गिरी थी गाज| लॉकडाउन के दौरान खेड़ी लक्खा सिंह चौकी पुलिस ने एक गांव में बिना लेबल की शराब से भरी ट्रॉली पकड़ी। उसमें 300 पेटी शराब की बताई गई, लेकिन पुलिस ने रिकॉर्ड में 205 दिखाई। पुलिस पर 95 पेटी गायब करने का आरोप लगा था। 5 पुलिस वालों पर गाज गिरी थी। वहीं बिना लेबल की होने से यह क्लियर हो गया कि यह शराब किसी डिस्टलरी में नहीं बनी और नकली है। एक्साइज एक्ट के साथ-साथ धोखाधड़ी समेत कई धाराएं लगाई गई। इस मामले में भी पुलिस इस शराब के सप्लायर का खुलासा नहीं कर पाई।

यमुनानगर में जूस की दुकान चलाने वाले से लेकर चाय बनाने वाला बेचता है शराब

यमुनानगर जिले में अवैध शराब का बड़ा कारोबार है। जूस की दुकान चलाने वालों से लेकर चाय की दुकान चलाने वाले यहां पर अवैध शराब बेचते हैं। इस बात का कोई भरोसा नहीं कि ये असली शराब बेचते हैं। रेलवे रोड पर स्थित एक जूस वाले के यहां दिनरात शराब बिकती है। वर्कशाॅप रोड पर भी चाय व अंडे की रेहड़ी लगाने वाला अवैध शराब बेचता है। यह शराब नकली और जहरीली हो सकती है। यमुनानगर में शराब के अवैध ठेके तक पकड़े जा चुके हैं। पिछले दिनों सीएम फ्लाइंग की टीम ने खिजराबाद एरिया में अवैध ठेका पकड़ा था।

हमारी तीन टीमें सैंपलिंग में लगी

डीईटीसी एक्साइज अमित कुमार ने बताया कि प्रदेश में कई जगह शराब पीने से लोगों की मौत का पता चलते ही उच्चाधिकारियों के आदेश पर शराब के सैंपल लेने के लिए तीन टीमें लगाई गई हैं। शुक्रवार को भी सैंपलिंग की जाएगी। अगर कोई भी अवैध शराब या नकली शराब बेचता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।

तीन जगह से 72 बोतल शराब बरामद, 4 गिरफ्तार

पुलिस ने अवैध शराब पकड़ने के लिए कई जगह रेड की। शहर जगाधरी पुलिस ने अशोक विहार कॉलोनी में रेड कर वहां से आरोपी को 62 पव्वे देसी, 15 बोतल अंग्रेजी व पांच बाेतल देसी शराब समेत काबू किया। वहीं हमीदा से शहर यमुनानगर पुलिस ने एक आरोपी को 12 बोतल अवैध शराब समेत पकड़ा। फर्कपुर थाना पुलिस ने नानकनगर कॉलोनी और गांव फूसगढ़ में रेड कर दो आरोपियों को 23 बोतल अवैध शराब समेत गिरफ्तार किया है। तीनों थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। देर रात तक पुलिस की टीमें रेड करने में लगी थी।

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