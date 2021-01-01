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पूर्व विधायक समेत 8 लोगों की हत्या का मामला:नेपाल में छिपा रहना चाहता था संजीव, आईडी न होने से किसी ने नहीं रखा, 8 दिन बाद लाैटा

यमुनानगर2 घंटे पहले
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यमुनानगर| आरोपी संजीव को लेकर जाती पुलिस की टीम। - Dainik Bhaskar
यमुनानगर| आरोपी संजीव को लेकर जाती पुलिस की टीम।
  • आठ हत्याएं कर पैरोल से फरार होने वाले संजीव ने रिमांड में किए कईं खुलासे
  • पैरोल पूरी होने पर घर से जेल के लिए चला था, अम्बाला से ट्रेन पकड़ हावड़ा पहुंचा, फिर नेपाल पहुंचा
  • पुलिस संजीव को उसके सहारनपुर स्थित घर लेकर गई तो मां ने पहचाना तक नहीं

बरवाला से पूर्व विधायक रेलूराम पुनिया समेत आठ लोगों का हत्यारा संजीव पैरोल से फरार होने के बाद नेपाल भी गया था। उसने पहले ही सोचा हुआ था कि पैरोल से फरार होने पर वह नेपाल में छिपकर रहेगा। वहां पर वह आठ दिन तक रहा, लेकिन उसके पास कोई आईडी नहीं थी।

इसलिए उसे किसी ने अपने पास न तो नौकरी पर रखा और न ही रहने दिया। इसके बाद उसने नर्मदा नदी के किनारे-किनारे भ्रमण किया। वह पैदल चलता था और जहां पर भी उसे कोई धार्मिक स्थल मिलता था, वहीं रुक जाता था। लेकिन उसे अपनी पहचान को लेकर दिक्कत आ रही थी।

वह किसी को अपनी पहचान नहीं बताता था और उसके पास कोई आईडी न होने से उसे अपने पास कोई नहीं रखता था। तीन साल तक जंगलों, सड़कों पर भटकने के बाद वह मेरठ आया था। जहां से तीन दिन पहले एसआईटी इंस्पेक्टर निर्मल सिंह ने उसे गिरफ्तार किया था।

सीआईए टू ने उसे दो दिन के रिमांड पर लिया हुआ है। सीआईए टू इंचार्ज महरूफ अली ने बताया कि संजीव पैरोल से भागने के बाद नेपाल गया था। वहां पर आठ दिन रहा। इसके बाद नर्मदा नदी के किनारे चलता रहा। उसे रिमांड पर लेकर हर पहलू पर पूछताछ की जा रही है।

मां बेटे को पहचान नहीं पाई, बेटा स्टडी में टॉपर है

पुलिस संजीव को उसके सहारनपुर स्थित घर लेकर गई। उसकी मां ने बेटे को तीन साल बाद देखा। पहले तो वह उसे पहचान नहीं पाई। यहां पर पुलिस संजीव के कुछ दस्तावेज लेने पहुंची थी। वहीं पता चला कि संजीव का बेटा 22 साल का हो गया है। वह स्टडी में टॉपर है।

सहारनपुर के मकान की मरम्मत की बात कहकर पैरोल ली थी

कुरुक्षेत्र जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सुभाष चंद ने शिकायत दी थी कि रेलूराम पुनिया हत्याकांड के दोषी दंपती संजीव और सोनिया कुरुक्षेत्र जेल में हैं। उन्हाेंने मकान की मरम्मत की बात कहकर पैरोल की अर्जी दी थी। मई में संजीव की पैरोल मंजूर हुई और वह 28 दिन के लिए घर आया था। उसे 31 मई 2018 को जेल में वापस आना था, लेकिन वह नहीं आया। उनका कहना है कि संजीव पहले भी पैरोल पर जा चुका है, लेकिन वापस आ जाता था।

इस बार वह नहीं आया। इस शिकायत पर बिलासपुर पुलिस ने 10 जून 2018 को केस दर्ज किया था। संजीव वैसे तो यूपी के सहारनपुर का रहने वाला था। लेकिन उसने पैरोल लेते हुए दस्तावेज बिलासपुर के गांव चगनौली के दिए थे। सोमवार को एसटीएम अम्बाला की टीम ने इंस्पेक्टर निर्मल सिंह के नेतृत्व में संजीव को तीन साल बाद मेरठ से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे दो दिन के रिमांड पर लिया हुआ है।

यमुनानगर तक आया था जेल जाने के लिए

संजीव की जिस दिन पैरोल खत्म हो रही थी, वह उससे एक दिन पहले घर से पांच हजार रुपए लेकर कुरुक्षेत्र जेल में सरेंडर करने के लिए चला था, लेकिन वह यमुनानगर से अम्बाला गया। वहां से हावड़ा के लिए ट्रेन पकड़ी। हावड़ा में पहुंचने के बाद वह नेपाल के लिए चला।

नेपाल में आठ दिन रहा। इसके बाद वहां से वापस आ गया था। वह मध्यप्रदेश, गुजरात, पंजाब समेत कई जगह धार्मिक स्थल पर रहा। आरोपी के पास जो पांच हजार रुपए थे, वह उन्हें खर्च कर चुका था। उसके पास कोई कपड़ा भी नहीं था। वह अब मांगकर गुजारा करता था।

दंपती को हुई थी फांसी की सजा

हिसार के विधायक रहे रेलूराम पुनिया सहित उनके परिवार के 8 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को 24 अगस्त 2001 को उनके दामाद और बेटी ने अंजाम दिया था। इसमें रेलूराम पूनिया के अलावा पत्नी कृष्णा, बेटे सुनील, बहू शकुंतला, बेटी प्रियंका, 4 साल के पोते लोकेश, ढाई साल की पोती शिवानी और डेढ़ महीने की प्रीति की हत्या की गई थी।

संजीव और सोनिया को गिरफ्तार कर लिया था। 31 मई 2004 को हिसार के जिला सत्र न्यायाधीश ने रेलूराम पूनिया की पुत्री सोनिया व उसके पति संजीव को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में कोर्ट ने उसे उम्रकैद में बदल दिया था।

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