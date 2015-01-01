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मिली सजा:12वीं पास कराने व डिग्री दिलाने के नाम पर सात लाख ठगी का आरोपी भेजा जेल

यमुनानगरएक घंटा पहले
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  • जगाधरी के समाध गली के अभिषेक की शिकायत पर आरोपी पकड़ा गया था

जगाधरी के समाध गली के अभिषेक से 12वीं पास कराने व डिग्री दिलाने के नाम पर सात लाख की ठगी के आरोपी जयपुर निवासी गिरीराज शर्मा को पुलिस ने चार दिन का रिमांड पूरा होने पर शनिवार को कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बता दें कि मामले में एसपी कमलदीप गोयल के निर्देश पर थाना शहर पुलिस ने जयपुर के गिरीराज शर्मा को जयपुर (राजस्थान) से गिरफ्तार किया था। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि चार दिन के रिमांड के दौरान पुलिस ने राजस्थान में रेड की। जहां कई स्थानों पर जाकर उन डिग्रियों की जांच कराई, जो फर्जी थी।

जांच में पाया कि जो डिग्री विद्यार्थी को दी, वह उस इंस्टीट्यूट से नहीं बनाई गई थी, जिसका नाम लिया गया। मामले में 12 दिन में आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड में मामले में कई साक्ष्य जुटाए। थाना शहर यमुनानगर प्रभारी सुखबीर सिंह ने बताया कि 21 अक्टूबर को जगाधरी की समाध गली के आशुतोष गर्ग ने अपनी शिकायत में बताया था कि ओपन बोर्ड से 12वीं की परीक्षा दी, लेकिन तीन पेपर में कंपार्टमेंट आ गई। वह राजस्थान गया तो अजमेर में जयपुर के गिरीराज शर्मा व दो साथी मिले।

उन्हाेंने 12वीं पास कराने के नाम पर उससे सात लाख रुपए ठग लिए, लेकिन 12वीं पास नहीं कराई। इसके बाद उसने कोटा में किसी इंस्टीट्यूट से फायर एंड सेफ्टी का कोर्स कराने की बात कही और एक साल का कोर्स करवा फर्जी डिग्री दे दी। इसके बाद सूरतगढ़ में किसी कंपनी का फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दिया। सारी डिग्रियों की जांच कराई गई तो फर्जी निकलीं। आशुताेष की शिकायत पर मामले में तीन लोगों पर केस दर्ज किया था। इसमें आरोपी गिरीराज शर्मा को गिरफ्तार कर रिमांड पर लेकर सूरत, जयपुर, कोटा में रेड की और दिए दस्तावेजों की जांच कराई। पता चला कि आरोपी ने विद्यार्थी से पैसे लेकर फर्जी डिग्री दी। मामले में अन्य दो आरोपी सियाराम व मुकेश को भी पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी।

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