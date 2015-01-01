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बड़ा खुलासा:भोपाल और पंजाब के राजपुरा की डिस्टलरी के ईएनए केमिकल से बनाई जा रही थी जगाधरी की शांति कॉलोनी में नकली शराब

यमुनानगर2 घंटे पहले
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  • रोहतक में पकड़े गए ढाबा संचालक दो भाइयों व ट्रक ड्राइवर ने किया खुलासा, यमुनानगर में कई बार शराब बनाने काे केमिकल कर चुके सप्लाई

जगाधरी की शांति कॉलोनी में नकली शराब पंजाब के राजपुरा और भोपाल की डिस्टलरी से चोरी छिपे निकाले गए एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) स्प्रिट से बनती थी। पंजाब और भोपाल से केमिकल लेकर आने वाले और उसे आगे बेचने वालों को अक्टूबर माह में रोहतक में एक ढाबे से सीएम फ्लाइंग की टीम ने पकड़ा था। अब वहां से ढाबा संचालक दो भाइयों और एक ट्रक ड्राइवर को नकली शराब के मामले में जांच कर रही स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट की टीम प्रोडक्शन रिमांड पर लेकर आई है। उन्हें 10 दिन के लिए प्रोडक्शन रिमांड पर लिया गया है।

स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट इंचार्ज इंस्पेक्टर राकेश मटौरिया ने बताया कि सोनीपत के रुखी बरोदा निवासी कुलदीप, उसके भाई संदीप और इंद्रा कॉलोनी निवासी रमेश को प्रोडक्शन रिमांड पर लिया है। उनसे पूछताछ में सामने आया है कि जो नकली शराब जगाधरी में बन रही थी, उसके लिए केमिकल इन्हीं लोगों ने उपलब्ध कराया था। ये लोग कई बार यहां के लिए केमिकल उपलब्ध करा चुके थे। पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं।

सीएम फ्लाइंग ने रोहतक में ढाबे पर रेड की थी, वहां से 40500 लीटर स्प्रिट मिला

11 अक्टूबर को सीएम फ्लाइंग की टीम ने रोहतक में पानीपत रोड पर भोले दा ढाबा पर रेड की थी। सूचना थी कि ढाबे का मालिक कुलदीप, संदीप, रणदीप उर्फ नान्हा ढाबे के पीछे खाली जगह में शराब बनाने में यूज होने वाले ईएनए स्प्रिट काे बिना लाइसेंस के डिस्टलरी से खरीद कर शराब बनाकर बेचते हैं। टीम ने जब रेड की तो ढाबे पर कुलदीप और संदीप मिला। टीम ने कुलदीप से 32500 रुपए और संदीप से 64000 हजार रुपए बरामद किए थे। ये पेमेंट केमिकल बेचकर मिली थी। तब उन्होंने पूछताछ में बताया था कि पहलवान ढाबा से मिलकर स्प्रिट बेचते हैं। ढाबे के पीछे जाकर चेक किया तो टीम ने वहां पर 17 लेबर कर्मी मिले, जो कैंटर से ईएनए केमिकल निकाल कर प्लास्टिक के ड्रमों में डाल रहे थे। वहां पर पकड़ी गई लेबर ने बताया कि उन्हें यहां पर बंधक बनाया गया है। किसी से न मिलने देते हैं और न ही बात करने देते हैं। वहां पर कैंटर चालक रमेश को काबू किया और उसके कैंटर से 16 हजार लीटर ईएनए केमिकल मिला। वहीं एक अन्य कैंटर चालक सोनू ने बताया कि वह कैंटर खाली कर चुका है। वहां पर कुल 40500 लीटर केमिकल मिला था।

रादौर में नकली शराब पकड़े जाने के 35 दिन बाद पकड़ी गई थी नकली शराब बनाने की फैक्ट्री

11 सितंबर को रादौर में पुलिस ने 689 नकली देसी शराब की पेटियां पकड़ी थी। इस मामले में तब मौके पर मथाना निवासी प्रदीप को गिरफ्तार किया था। इसके बाद यूपी निवासी बिट्टू को गिरफ्तार किया था। तीसरी गिरफ्तारी शराब पकड़वाने वाले तीन शराब ठेकेदारों की हुई थी। इसके बाद लाडवा डेरा के व्यक्ति को पकड़ा था। पुलिस यह नहीं पता लगा पाई थी कि यह नकली शराब कहां बनी थी। 16 अक्टूबर को पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी पानीपत निवासी विकास दहिया को गिरफ्तार किया तो उसने बताया था कि वे जगाधरी की शांति कॉलोनी में नकली शराब बनाते हैं। इसके बाद पुलिस ने वहां रेड की थी। वहां 150 नकली शराब की पेटियां, हजारों खाली बोतलें समेत अन्य सामान मिला था। तब तक पुलिस 17 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी। अब तीन आरोपियों को रोहतक से प्रोडक्शन रिमांड पर लिया है।

रमेश ने किया खुलासा-भोपाल और एनवी डिस्टलरी से लाते थे केमिकल

रोहतक में ढाबे पर पकड़े गए ड्राइवर रमेश ने बताया था कि वह पहले भोपाल के मध्यप्रदेश डिस्टलरी से उसके मालिक और आबकारी विभाग से मिलकर 16.50 लाख रुपए में 25 हजार लीटर ईएनए केमिकल लेकर आया था। इसके बाद पंजाब के राजपुरा में स्थित एनवी डिस्टलरी से दो बार असम ले जाने के लिए ईएनए केमिकल लेकर आया था। उसमें से कुछ 50-50 लीटर की कैनी और कुछ 200-200 लीटर के ड्रमों में बेच दिया था। ढाबा मालिक रणदीप उर्फ नान्हा ने उसे बताया था कि करनाल से केमिकल लेकर आना है। तब उसे 20 लाख रुपए कैश दिया था। उसने महताब नाम के व्यक्ति से फोन पर बात की। इसके बाद उसने महताब को अपना कैंटर दे दिया था।

उसने कैंटर में 25 हजार लीटर ईएनए स्प्रिट भरकर करनाल से यमुनानगर रोड पर उसे कैंटर थमा दिया था। इस तरह से वह दो बार कैंटर लेकर आया। गाड़ी का केबिन चेक किया तो उसमें शंभू ट्रांसपोर्टर कंपनी जीरकपुर की बिल्टी और ओसवाल इंडस्ट्री प्रोडक्ट लिमिटेड अम्बाला कैंट के बिल जो कि अम्बाला से राजस्थान के बिचपुरी करोली का था। वहीं एनवी डिस्टलरी राजपुरा की दो बिल्टी असम के राजीव कुवर और प्रदीप टियरिंग असम के नाम की बिल्टी मिली। तब यह भी सामने आया था कि ट्रांसपोर्टर के फर्जी दस्तावेज से माल भेजा जाता था। इस मामले में 11 अक्टूबर को रोहतक सदर पुलिस ने केस दर्ज किया था। तब करनाल से भी केमिकल सप्लाई करने की बात सामने आई थी।

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