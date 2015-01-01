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प्रीति की मौत का मामला:आरोपी बोला-ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी नहीं की, इसलिए पत्नी को मार डाला

यमुनानगर3 घंटे पहले
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कीर्ति नगर निवासी प्रीति की मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति रामू को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वह दहेज चाहता था, लेकिन उसके ससुराल वाले दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाए। इसे लेकर वह अपनी पत्नी को पीटता था और उसकी पत्नी की मौत हो गई। रामपुरा चौकी इंचार्ज ओमप्रकाश ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।

बता दें पुलिस को यूपी गांव गोंडा निवासी मनोज कुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह पानीपत में नौकरी करता है। उसकी भतीजी की शादी रामू के साथ 19 जून को हुई थी। शादी के बाद से रामू प्रीति के साथ मारपीट करता था। वह दहेज में बाइक और सोने की चेन चाहता था। प्रीति ने यह बात घर पर बताई तो तब रामू से बात की गई थी और कहा था कि उसकी जो डिमांड है, वह पूरी कर दी जाएगी।

इसके बाद भी वह प्रीति के साथ मारपीट करता रहा। मनोज का कहना है कि मंगलवार को उसके पास भाई का फोन आया कि प्रीति की मौत हो गई। वह पानीपत से यमुनानगर सिविल अस्पताल में आया। यहां पर प्रीति का शव पड़ा था। आरोप है कि बाइक और चेन की मांग पूरी न करने पर रामू ने प्रीति को मारा है। रामू के परिवार के लोग भी प्रीति को परेशान करते थे। इस शिकायत पर शहर यमुनानगर पुलिस ने धारा-304बी और 34 में केस दर्ज किया था।

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