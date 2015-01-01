पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:जिस टेंडर के लिए रंगेहाथ दोस्त संग रिश्वत लेते पकड़े सीएसआई, उस डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, सेग्रीगेशन व प्रोसेसिंग टेंडर पर लगी ब्रेक

यमुनानगर2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

जिस सफाई कार्य का टेंडर दिलाने के नाम पर सीएसआई अनिल नैन अपने दोस्त दीपक के साथ रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए, उस डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन व प्रोसेसिंग के टेंडर पर ब्रेक लग गया। हालांकि टेंडर प्रक्रिया में 6 फर्मों से बिड सबमिट होने पर टेक्निकल बिड के बाद फाइनेंशियल बिड ओपन होनी थी। ऐन मौके पर जिंदल ठेकेदार ने टेक्निकल बिड ओपन होने पर 2 फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए शर्तों के विपरीत जाकर पास करने के आरोप में निगम कमिश्नर को शिकायत दी।

ठीक बाद यही टेंडर दिलाने की ऐवज में सीएसआई नैन पर रिश्वत लेने आरोप में विजिलेंस से शिकायत की। अब सीएसआई नैन रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने पर टेंडर पर ब्रेक लग गई है। डोर-टू डोर कचरा कलेक्शन से सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन व प्रोसेसिंग तक की पूरी प्रक्रिया आउटसोर्स करने का टेंडर अटकने से अभी पहले जैसे 13, 14, 15 वार्ड में ठेकेदार जिंदल व 19 वार्डों में नगर निगम ही करवा रहे हैं।

रिश्वत लेने के आरोप से पहले दो फर्मों को शर्तों के विपरीत टेक्निकल बिड में पास करने के लगे आरोप | ठेकेदार जिंदल कुमार ने 2दिसंबर को नगर निगम कमिश्नर के नाम शिकायत दी थी। इसकी एक-एक प्रति सीएम सहित शहरी स्थानीय निकाय के मंत्री व निदेशक, अतिरिक्त मुख्य सचिव व यमुनानगर मेयर को भेजी।

इसमें आरोप था कि 27 अक्टूबर को लगे डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के टेंडर में बिड करने वाली 6 में दो फर्में शर्तें पूरी नहीं करती, क्योंकि इन फर्मों को नगर निगम अम्बाला ने कार्य संतोषजनक न होने पर जुर्माना व 5 नवंबर 2018 को टेंडर रद किया था। इसके बाद भी दोनों फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए डोर-टू-डोर-कचरा कलेक्शन में उनकी तकनीकी निविदा स्वीकार की गई, क्योंकि संबंधित अधिकारी उक्त फर्मों के मालिक के नजदीकी रिश्तेदार हैं। ठेकेदार जिंदल कुमार ने दोनों फर्मों की निविदा रद कर इन्हें ब्लैकलिस्ट करने व संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की थी।

जिन दो फर्मों पर ठेकेदार जिंदल कुमार ने शर्तें पूरी न करने के आरोप लगाए, उनकी सच्चाई जानने के लिए नगर निगम की ओर से अम्बाला कमिश्नर को पत्र भेजा गया। जिसके जवाब में पत्र आ चुका है। नगर निगम एक्सईएन विकास बाल्याण के अनुसार अम्बाला कमिश्नर से आए जवाब में कहा गया है कि दोनों फर्मों पर टेंडर की शर्तानुसार पैनल्टी हुई, लेकिन ये ब्लैकलिस्ट नहीं है और उनके काम चल रहे हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें