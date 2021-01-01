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वारदात:फैक्ट्री से 12 क्विंटल जिंक चुरा ले गए चोर

यमुनानगर2 घंटे पहले
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जिंक बनाने वाली कंपनी में रात को घुसकर चोर वहां से 12 क्विंटल जिंक चोरी कर ले गए। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंडस्ट्रियल एरिया यमुनानगर स्थित रामदेव इंटरटेड कंपनी के जीएम सुमित छाबड़ा ने पुलिस को शिकायत दी हे कि उनकी कंपनी जिंक बनाती है। रात को फैक्ट्री बंद थी।

सुबह आए तो देखा कि कुछ माल कम मिला जिस पर सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो पता चला कि एक सीसीटीवी छोड़कर सभी पर कपड़ा डाला गया था। जो एक सीसीटीवी कैमरा रह गया था, उसमें कई लोग रात एक बजे फैक्ट्री में घुसते दिख रहे हैं। उन्होंने यहां से 50-60 नग जिंक के चोरी किए। एक नग में 22 से 25 किलो वजन था।

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