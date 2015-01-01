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कार्रवाई:लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को पर्सनल लोन दिलाने के नाम पर ठगने के तीन आरोपी गिरफ्तार

यमुनानगर4 घंटे पहले
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  • बैंक के एजेंट रहे दो युवक रिमांड पर, 500 रुपए प्रति ग्राहक कमीशन लेने का आरोपी भेजा जेल

लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले में पुलिस ने बावा कॉलोनी निवासी मोहित, शिवपुरी निवासी साहिल और बैंक कॉलोनी निवासी इंद्रपाल को गिरफ्तार किया है। तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इंद्रपाल को जेल भेज दिया गया। वहीं मोहित और साहिल को एक दिन के रिमांड पर लिया है।

इकॉनोमिक सेल के जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर जनक राज ने बताया कि अभी तक सामने आया है कि आरोपियों ने 100 लोगोें से ठगी की है। रिमांड पर मोहित और साहिल से यह पता लगाया जाएगा कि इसमें बैंक के और किसी अधिकारी का हाथ था या नहीं। वहीं, जिन दुकानों से उन्होंने ग्राहक की आईडी पर लोन पर प्रोडक्ट लिए, उन दुकानदारों का इसमें क्या रोल था। आरोपियों से आगे बेचे गए सामान की रिकवरी का भी प्रयास किया जाएगा। जांच अधिकारी ने बताया कि मोहित और साहिल बैंक में एजेंट के तौर पर नौकरी करते थे। जबकि इंद्रपाल नौकरी नहीं करता था। उसका काम ग्राहक लेकर आना था। इसके बदले में उसे 500 रुपए मिलते थे।

छह माह लगे पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में

इस मामले में सितंबर माह में केस दर्ज हुआ। इससे पहले ठगी के शिकार हुए लोगों ने शिकायत एसपी को दी थी। एसपी को तीन बार शिकायत दी गई। इसके बाद जांच इकॉनोमिक सेल में भेजी गई। इकॉनोमिक सेल के सब इंस्पेक्टर जनकराज ने पूरे मामले में एक-एक तथ्य जुटाया और पाया कि लोगों से ठगी हुई। इसके बाद करीब तीन माह बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था। लंबी जांच के बाद अब इकॉनोमिक सेल की टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, मुख्य आरोपी इसमें नरेंद्र बताया जा रहा है, जो अब तक फरार है। उसकी पुलिस को तलाश है।

यह है मामला

लॉकडाउन में पैसे की कमी से जूझ रहे लोगों को एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन दिलाने के नाम पर ठगी की गई। इन लोगों के नाम पर महंगे प्रोडक्ट लिए गए और इन्हें न प्रोडक्ट दिए गए और न ही पैसे मिले। मामला पुलिस तक पहुंचा तो गांधी नगर थाना पुलिस ने नरेंद्र और साहिल पर 24 सितंबर को धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि करीब 100 लोगों से इस तरह से ठगी हुई। शुरुआत में सामने आया था 22 ऐसे लोग हैं, जिनके नाम पर मोबाइल लिए गए। वहीं कुछ के नाम पर फ्रिज, एलईडी और वॉशिंग मशीन समेत अन्य महंगे प्रोडक्ट लिए गए। यह मामला होने के बाद सामने आया कि नरेंद्र बैंक कर्मी नहीं है। साहिल और मोहित बैंक में एजेंट के तौर पर काम करते थे। बाद में दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया था।

ग्राहकों से फर्जीवाड़े का भास्कर ने किया था खुलासा

एचडीएफसी बैंक में ग्राहकों के साथ हुए फर्जीवाड़े का भास्कर ने खुलासा किया था। बताया था कि लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को किस तरह के लालच देकर ठगा गया। ज्योतिषाचार्य संदीप ने बताया था कि लॉकडाउन में काम न होने से वह पर्सनल लोन लेने को तैयार हो गया। उसे लोन नहीं मिला। बाद में पता चला कि उसके नाम पर एक 75 और 50 हजार का लोन किया गया। उसके नाम पर 50 हजार रुपए का मोबाइल लिया गया। ये प्रोडक्ट सिंह इंटरप्राइजेज से लिया गया। उसके चाचा आकाश को ठगा गया।

उसके नाम पर 75 हजार की एलईडी ली गई। अमन ने बताया था कि पैसे की घर में किल्लत थी। उसे ठगों ने कहा कि 30 हजार का लोन कराएंगे। एक प्रतिशत ब्याज देकर 2800 रुपए प्रति माह की किस्त देनी होगी। वह तैयार हो गया। उनके पास 4400 रुपए किस्त भरने का मैसेज आया। जब उसने आरोपियों से बात की तो कहा कि बैंक से गलती से मैसेज आ गया। जांच की तो पता चला कि उसके नाम पर दो लोन पास कराए गए। एक लाख 46 हजार रुपए के दो प्रोडक्ट लिए गए। एक 2226 और 4400 रुपए की दो ईएमआई कट रही हैं। यह 23 प्रतिशत ब्याज पर है। इस तरह के ठगी के शिकार हुए कई लोगों से बात कर पूरे मामला का भास्कर ने खुलासा किया था।

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