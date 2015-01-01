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परिवहन:अभी तक कुंडली बॉर्डर तक जा रही थी यमुनानगर डिपो की बसें, अब दिल्ली आईएसबीटी तक लगाएंगी 19 फेरे

यमुनानगर3 घंटे पहले
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कोरोना के चलते मार्च में लगे लॉकडाउन से यमुनानगर डिपो पर दिल्ली की सीधी बस सर्विस बंद थी, जो सात माह गुरुवार से चालू कर कर दी गई। हालांकि अनलॉक के बाद अगस्त में रक्षाबंधन पर दिल्ली से पहले कुंडली बॉर्डर तक सर्विस कर दी गई, लेकिन दिल्ली में बसों की एंट्री नहीं थी। अब दिल्ली में बसें भेजने की अनुमति मिलने पर रोडवेज ने कुंडली बॉर्डर से बढ़ाकर सीधे दिल्ली आईएसबीटी तक सर्विस शुरू कर दी है।

अभी रूट पर कुल 19 टाइम तय किए हैं, जिसमें सुबह पांच बजे की पहली बस के बाद दोपहर बाद तीन बजे आखिरी बस है। सुबह साढ़े चार बजे से देर शाम तक हर 15-20 मिनट बाद दिल्ली की बस के टाइम थे। बाद में इनकी राहत के लिए रोडवेज ने 3 अगस्त को रक्षाबंधन पर दिल्ली के कुंडली बॉर्डर तक बसें चलाईं।

त्योहारी सीजन में भी कम ट्रेनें से परेशान लोगों को दिल्ली बस सर्विस से राहत

त्योहारी सीजन के बीच कम ट्रेनें ही हैं। हालांकि रेलवे ने त्योहारी सीजन के लिए कई ट्रेनें चलाने की घोषणा की, लेकिन उन्हें पंजाब में किसानों के आंदोलन के चलते बार-बार रद्द करना पड़ रहा है। दिल्ली के लिए सीधी बस सर्विस से कुछ राहत मिल सकेगी।

दिल्ली के लिए सीधी बस सर्विस शुरू हो गई है। 19 टाइम तय किए हैं। अगले कुछ दिनों में यात्रियों की डिमांड देख बसों के टाइम बढ़ाए जाएंगे। मायाराम, डीआई, रोडवेज।

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