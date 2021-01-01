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क्राइम:प्लाइवुड फैक्ट्री कर्मी को नशीला पेय पिला 15 हजार कैश ले गए दो युवक

यमुनानगर2 घंटे पहले
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यमुनानगर| नशीला पदार्थ देकर पैसे छीनने की वारदात का शिकार हुआ युवक अस्पताल में भर्ती। - Dainik Bhaskar
यमुनानगर| नशीला पदार्थ देकर पैसे छीनने की वारदात का शिकार हुआ युवक अस्पताल में भर्ती।
  • महाराणा प्रताप चौक के पास दो युवकों ने कर्मी से ली थी लिफ्ट

प्लाइवुड फैक्ट्री के कर्मचारी को जूस में नशीला पदार्थ पिलाकर दो युवक उसकी जेब से 15 हजार रुपए निकाल ले गए। नशीला पदार्थ पीने के चलते कर्मचारी बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पड़ा रहा। बाद में लोगों ने उसके मोबाइल से उसके घर पर संपर्क किया। परिवार के लोग उसे अस्पताल लेकर गए। पहले तो पता चला कि मामला गांधी नगर थाना का है, लेकिन यह वारदात शहर यमुनानगर थाने की निकली। पुलिस ने कर्मी बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

कैंप निवासी अंजन कुमार ने बताया कि वह पुराना सहारनपुर रोड पर प्लाइवुड फैक्ट्री में काम करता है। उसने बैंक से 15 हजार रुपए लेबर को पैसे देने के लिए निकलवाए। वह घर से फैक्ट्री के लिए चला। जब वह महाराणा प्रताप चौक के पास पहुंचा तो दो युवकों ने उससे लिफ्ट ली।

उसने बाइक पर उन्हें बैठा लिया। आगे जाकर वे दोनों युवक कहने लगे कि उन्हें जूस पीना है। वे वहां पर जूस पीने के लिए रुक गए। उन्होंने उसे भी जूस पिला दिया। जूस पीते ही उसे चक्कर आने लगे। इसके बाद उसे नहीं पता क्या हुआ। बाद में उसे सिविल अस्पताल लेकर उसके परिजन पहुंचे। उसने अपनी जेब चेक की ताे उसमें 15 हजार रुपए नहीं मिले।

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