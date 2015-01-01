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यमुनानगर:कोविड-19 में एसएनसीयू के बेहतर कार्यों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने सिविल सर्जन को भेजा प्रशंसा-पत्र

यमुनानगर2 घंटे पहले
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी व पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने हरियाणा में कार्यरत सभी एसएनसीयू नवजात रोग विशेषज्ञ विभाग के कार्यों की सराहना की। राज्य के सभी सिविल सर्जनों को प्रशंसा पत्र प्रदान किए हैं। सिविल सर्जन डॉ. विजय दहिया ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र द्वारा स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के माध्यम से सभी सिविल सर्जन को कोविड-19 महामारी के दौरान एसएनसीयू को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशंसा की।

उन्होंने कहा है कि कोरोना के आपातकाल में भी नवजात की जान बचाने में इकाई ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। इकाइयों में कोरोना की सभी सावधानियों के कार्य करने की हिदायत भी दी गई है। बच्चों को सभी प्रकार के संक्रमण से व उनकी माताओं को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। जिला में सरकार द्वारा 2011 से नवजात बच्चों के लिए एसएनसीयू विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई का आरंभ किया गया था। मई 2017 से इकाई को अपग्रेड कर एपीसी अग्रिम बाल चिकित्सा केंद्र बनाया गया है।

पहले बच्चों की देखभाल के लिए इकाई में केवल प्रारंभिक उपचार की सुविधा उपलब्ध थी परंतु अपग्रेड करने पर इकाई वेंटिलेटर व केंद्रीय ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा भी प्रदान की गई है। जिला में अब तक 10204 बच्चों का जन्म उपरांत उपचार किया गया है, जिनमें से जिला के साथ लगते जिलों के 358 नवजात बच्चों का उपचार भी यहां किया गया है। जगाधरी सिविल में भी इकाई है, जोकि 24 घंटे 7 दिन खुले रहते हैं। इसमें एक बाल रोग विशेषज्ञ, तीन चिकित्सा अधिकारी, 10 स्टाफ नर्स, 4 कंगारू मदर केयर कार्यकर्ता व अन्य अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत रहते हैं। कोविड-19 के चलते भी सभी सावधानियों के साथ लगभग 2560 बच्चों का उपचार एसएनसीयू यमुनानगर व जगाधरी में किया गया है जिनमें कोरोना से ग्रस्त माताओं की प्रसूति उपरांत बच्चों की जांच व उपचार भी किया गया है।

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