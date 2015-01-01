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श्रद्धा:श्रीमद्भागवत कथा के शुभारंभ से पहले गांव तिगरा में महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा

यमुनानगरएक घंटा पहले
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  • क्लेश दूर कर भक्ति की ओर अग्रसर करती भागवत कथा: सुमीत महाराज

गांव तिगरा के श्री राधा-कृष्ण मंदिर में वीरवार को श्रीमद्भागवत कथा का कलश यात्रा से शुभारंभ हुआ। गांव की महिलाएं सिर पर कलश लेकर शोभायात्रा में शामिल हुईं और गांव की परिक्रमा की। कलश यात्रा कथा स्थल पर संपन्न हुई। जहां कथाव्यास सुमीत कृष्ण ठाकुर महाराज ने प्रवचन करते हुए पहले दिन श्रीमद्भागवत कथा की महिमा बताई।

महाराज ने श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत कथा के महत्व को समझाते हुए कहा कि भागवत कथा में जीवन का सार तत्व मौजूद हैं। आवश्यकता है निर्मल मन और स्थिर चित्त के साथ कथा श्रवण करने की। भागवत श्रवण से मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति होती है। भागवत कथा सुनने से प्रेत योनी से मुक्ति मिलती है। चित्त की स्थिरता के साथ ही श्रीमद्भागवत कथा सुननी चाहिए।

भागवत कथा श्रवण मनुष्य केे संपूर्ण क्लेश को दूर कर भक्ति की ओर अग्रसर करती है। मनुष्य जब अच्छे कर्मों के लिए आगे बढ़ता है तो संपूर्ण सृष्टि की शक्ति समाहित होकर मनुष्य के पीछे लग जाती है और हमारे सारे कार्य सफल होते हैं। ठीक उसी तरह बुरे कर्मों की राह के दौरान संपूर्ण बुरी शक्तियां हमारे साथ हो जाती हैं। कथा में भजन, गीत व संगीत पर श्रद्धालु देर तक झूमते रहे। मौके पर बजिंद्र राणा, नरेंद्र राणा, कृष्ण नंबरदार, संजीव राणा, मुकेश फौजी, सेरपाल, रविंद्र राणा, योगेश राणा, पवन राणा, बलकार राणा, दिनेश राणा मौजूद रहे।

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