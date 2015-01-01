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बैठक:आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी वर्करों को पीएनडीटी की जानकारी देने के लिए की जाएगी कार्यशालाः डॉ. दहिया

यमुनानगर2 दिन पहले
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सिविल सर्जन यमुनानगर के कार्यालय में जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। सिविल सर्जन डॉ. विजय दहिया की अध्यक्षता में हुई। जिला सलाहकार समिति के सदस्य डॉ. अनुराधा (स्त्री रोग विशेषज्ञ), आईएमए प्रधान डॉ. योगेश जिंदल, डॉ. एवीएस. रवि (बाल रोग विशेषज्ञ), डॉ. निशा गुरावा के साथ-साथ अतिरिक्त जिला अटॉर्नी दिनेश सबरवाल मीटिंग में पहुंचे थे।

डॉ. विजय दहिया ने बताया कि जिला यमुनानगर का लिंग अनुपात फिलहाल 920 चल रहा है। इसे बढ़ाने के लिए पीएनडीटी एक्ट का सख्ती से पालना आवश्यक है। लिंग जांच कानूनी रूप से और समाज की दृष्टि से अपराध है। हमें इसका विरोध करना चाहिए। डॉ. दहिया ने बताया कि गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग की जांच और गर्भपात करवाने व करने वाले पर केस दर्ज किया जाता है।

बैठक के दौरान फैसला लिया गया है कि जल्द ही एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। जिसके तहत आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रेरित व प्रशिक्षित किया जाएगा। डॉ. दहिया ने बताया कि भ्रूण लिंग जांच करने वाले या अवैध गर्भपात कराने वाले की सूचना देने पर सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है और उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है। जिला यमुनानगर में दो नए अस्पतालों को पीएनडीटी एक्ट के तहत ईको करने की अनुमति प्रदान की गई है। वहीं 2 अस्पतालों की पहले से चल रही सुविधा को दोबारा अनुमति प्रदान की जाएगी।

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