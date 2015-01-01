पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

वारदात:भतीजे पर हुई फायरिंग मामले में पिता ने दी थी गवाही, पहलवान बेटे की 5 गाेली मारकर हत्या

मंडी आदमपुर17 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
मृतक अमित की फाइल फोटो।
  • हिसार के मंडी आदमपुर और बहादुरगढ़ मेें गाेली मारकर मर्डर

गांव सीसवाल में 2017 में भतीजे पर हुए गोलीकांड में गवाही देना सुभाष को भारी पड़ गया। आरोपियों ने शनिवार सुबह उसके पहलवान बेटे अमित उर्फ मीतू की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। 6 नवंबर 2017 को उसके भतीजे मुकेश को अमित, प्रहलाद, अनूप व अजय ने गोली मारी थी और वो मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उसी मामले में सुभाष गवाह था। पुलिस बयान में पिता सुभाष ने बताया कि वह खेती-बाड़ी करता है और उसके 2 लड़के हैं।

बड़ा बेटा अमित पहलवानी करता है। उनकी आरोपियों अमित, प्रहलाद, अनूप, अनूप, विशाल उर्फ खेरू, अजय से रंजिश चल रही है। 2017 में उसके भतीजे मुकेश को अमित, प्रहलाद, अनूप, अजय ने गोली मारी थी। शनिवार 7 नवम्बर को सुबह करीब 9 बजे वह और अमित बाइक से खेत में बनी ढाणी से गांव सीसवाल के लिए चले थे। विशाल उर्फ खेरू ने कार से बाइक का पीछा किया। जब वे मनीराम चौक के पास पहुंचे तो उसने अमित को बाइक से उतारकर कहा कि वह घर चला जाए।

वह गांव की तरफ चला तो अमित और अनूप काबरेल की तरफ से आए और अमित को ताबड़तोड़ गोलियां मार दी। सुभाष ने बताया कि करीब 1 साल पहले अमित का झगड़ा अनूप अहीर के साथ हुआ था उसी रंजिश के चलते अमित, प्रहलाद, अनूप, अनूप, विशाल व अजय ने षडयंत्र रचकर गोलियां मारकर हत्या की है।

पुलिस की शिकायत पर 6 पर केस दर्ज

पुलिस ने मृतक अमित के पिता सुभाष के बयान पर अमित, प्रहलाद, अनूप, विशाल उर्फ खेरू, अजय, अनूप को नामजद कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के पुलिस की अलग-अलग टीमें दबिश दे रही हैं। आरोपी जल्द पुलिस गिरफ्त में होंगे। इंस्पेक्टर मनदीप सिंह, आदमपुर थाना प्रभारी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें