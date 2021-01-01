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धरने का समापन:कारीमेला के हिंदोखला धाम पर 20 दिन से चल रहा धरना खत्म, अब टोल प्लाजा और दिल्ली बाॅर्डर पर करेंगे आंदोलन

बाढड़ा3 घंटे पहले
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बाढड़ा। किसान धरने को समर्थन देने पहुंची चारू सांगवान। - Dainik Bhaskar
बाढड़ा। किसान धरने को समर्थन देने पहुंची चारू सांगवान।
  • श्योराण खाप के अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह ने महापंचायत में जिला स्तर के धरनों पर भागीदारी करने की अपील की, धरने में शामिल हुए किसान

गांव कारीमेला के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हिंदोखला धाम पर पिछले बीस दिन से दस गांवों द्वारा चलाए जा रहे धरने का आज समापन कर दिया गया। सभी गांवों के मौजिज ग्रामीणों को दिल्ली बाॅर्डर व कितलाना टोल प्लाजा पर पहुंचने की अपील की गई।

हिंदोखला धाम महाराज राकेश गिरी व आंदोलन समिति सदस्य विजय सिंह ने बताया कि केन्द्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में चलाई जा रही मुहिम के तहत यहां पर पिछले बीस दिन से अनिश्चितकालीन धरना चलाया जा रहा था। जिसमें क्षेत्र के दस से अधिक गांवों के किसान, नौजवान भारी संख्या में भागीदारी कर रहे हैं।

पिछले कुछ समय से आंदोलन में परिवर्तन करते हुए सभी किसानों को दिल्ली बाॅर्डर पर पहुंचने की अपील की जा रही है। जिसके तहत ग्रामीण स्तर के धरनों को कुछ समय के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव आया है। श्योराण खाप अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह ने कल सर्वजातीय खाप महापंचायत में इस तरह के ग्रामीण धरनों पर बैठे किसानों को जिला स्तर के धरनों पर भागीदारी की अपील की थी। जिसके बाद दस गांवों की 101 सदस्य कमेटी से विचार विमर्श के बाद आगामी समय तक इस धरने को स्थगित किया गया है।
गांव खोरड़ा समेत आधा दर्जन गांवों के बुजुर्ग व युवाओं को रविवार के दिन दिल्ली धरने पर भेजा गया हैं।

किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट में बिना फीस के लडूंगी केस: चारू सांगवान

बाढड़ा| कस्बे के जुई रोड स्थित अनाज मंडी के सामने पिछले 18 दिनों से किसानों के समर्थन में धरना दिया जा रहा है। जिसकी अध्यक्षता भाकियू के जिला प्रधान धर्मपाल सिंह ने की। जिला प्रधान ने कहा कि युवा खाद्य सामग्री लेकर दिल्ली बार्डर पर किसान धरने पर पहुंचे और जो किसान दिल्ली किसान धरने पर नहीं पहुंच सकते है वह बाढड़ा में चल रहे किसान धरने पर पहुंच कर किसानों को समर्थन दे।

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता चारू सांगवान ने बाढड़ा किसान धरने पर पहुंच कर किसान धरने को समर्थन दिया और किसानों के लिए 21 हजार रुपये सहायता राशि भी दी। उन्होंने कहा कि किसानों के केस वह सुप्रीम कोर्ट में बिना किसी फीस के लड़ेंगी।

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